DIRETTA/ Alessandria Pro Vercelli video streaming tv: ecco la storia del derby piemontese! (30 marzo 2024)

La diretta della sfida che pone di fronte Alessandria Pro Vercelli in questo derby piemontese, presenta due squadre storiche che tra il 2019 e il 2023 si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben 5 occasioni, senza mai dividersi la posta in palio. L’ago della bilancia pende dalle parti dell’Alessandria che ha ottenuto ben tre vittorie nei confronti della Pro Vercelli. La prima nel 2019 grazie alle reti realizzate da Arrighini e Castellano.

La seconda vittoria è arrivata nel novembre dell’anno dopo; ancora in gol lo stesso Arrighini e a completare Eusepi. La terza vittoria è arrivata in trasferta alla luce dell’autogol sfortunato da parte di Nielsen. Pro Vercelli che si è imposta nel 2019 durante i play off per la promozione in serie B nell’ultima sfida di campionato, giocata nel turno di andata. Ad andare in rete Maggio e Haoudi. (Marco Genduso)

ALESSANDRIA PRO VERCELLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Alessandria Pro Vercelli sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Alessandria Pro Vercelli sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

OSPITI IN CRISI NERA

La diretta Alessandria Pro Vercelli, in programma sabato 30 marzo alle ore 20:45, racconta della 34esima giornata di Serie C Girone A. La squadra di casa è in un periodo di forma pessimo con quattro sconfitte consecutive contro Trento, Renate, Giana Erminio e Triestina. L’ultima vittoria è tra i primi di marzo con la Pergolettese.

La Pro è riuscita a vincere l’ultima gara prima di questa derby ovvero 2-0 al Padova. Questa è stata l’unica vittoria del 2024 fin qui insieme al 3-0 al Lumezzane dei primi dell’anno. Tre punti che mancano da parecchio alla Pro Vercelli che attualmente è ultimissima in classifica con 19 punti in 33 gare ma soprattutto 41 gol subiti.

ALESSANDRIA PRO VERCELLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Pro Vercelli vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. Tra i pali Spurio, difesa a tre con Rota, Soler e Gega. A centrocampo spazio a Pellegrini, Mastalli, Nicheletti, Pellitteri e Nunzella. Davanti Siafa-Busatto.

Risponde la Pro Vercelli con il modulo 4-3-3. In porta Sassi, difesa a quattro con Rodio, Parodi, Camigliano e Bserzi. Iotti e Haoudi mezzali con Santoro al centro. Infine, il tridente che andrà in scena sarà Mustacchi, Nepi e Maggio.

ALESSANDRIA PRO VERCELLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Alessandria Pro Vercelli danno favorita la squadra ospite a 2. Secondo bet365, la X vale 3.10 mentre l’1 ben 3.50.

L’Over 2.5 è dato a 2.25 contro l’Under a 1.55 con la medesima soglia. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,96 e 1,72.











