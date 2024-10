DIRETTA PRO VERCELLI UNION CLODIENSE, CANNAVARO VUOLE VINCERE PER ACCORCIARE LA CLASSIFICA

La nona giornata del Girone A di Serie C si conclude con la diretta Pro Vercelli Union Clodiense che si sfideranno domenica 13 ottobre con calcio d’inizio alle 15,00. Le due squadre navigano in bassa classifica e vorranno i due punti per migliorare la loro posizione.

Diretta/ Union Clodiense Pro Patria (risultato finale 1-2): Vitale illude la rimonta (6 ottobre 2024)

I piemontesi delle Pro Vercelli sono al dodicesimo posto e arrivano da un pareggio per 1 a 1 in casa della Triestina dopo un periodo buio che ha vanificato l’ottima partenza in campionato. Non vede i tre punti della seconda giornata, invece, l’Union Clodiense che ha perso le ultime due partite giocate ed è ferma a soli sei punti in otto partite.

Video Triestina Pro Vercelli (1-1)/ Gol e highlights: Bijleveld risponde a Comi! (Serie C 5 ottobre 2024)

DIRETTA PRO VERCELLI UNION CLODIENSE, STREAMING, VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la Serie C e la diretta Pro Vercelli Union Clodiense sarà possibile solo dopo aver sottoscritto un’abbonamento ai canali di Sky o alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO che trasmetteranno la partita. Per non perdersi le emozioni di questo match sarà possibile seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni migliori della partita.

PRO VERCELLI UNION CLODIENSE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi delle probabili formazioni di questa partita con i due allenatori che potrebbero effettuare cambiamenti tattici importanti. La Pro Vercelli di Paolo Cannavaro confermerà la difesa a tre composta da Marchetti, Clemente e De Marino con Vigiani a destra e uno tra Pino e Carosso sulla sinistra. In attacco spazio a Comi, Rutigliano e Bunino.

Diretta/ Triestina Pro Vercelli (risultato finale 1-1): pari di Bijleveld! (Serie C, 5 ottobre 2024)

Sarà linea a quattro, invece, per Andreucci che si affiderà a Munaretto e Salvi come coppia centrale sostenuti dai due mediani che potrebbero essere Nelli e Gasperi con Manfredonia più avanzato. Il trio offensivo sarà ancora composto da Serena e Morello a sostegno di Sinani.

PRO VERCELLI UNION CLODIENSE, LE QUOTE

Padroni di casa favoriti ma nel contesto di un pronostico non del tutto sbilanciato secondo le quote Snai per la diretta Pro Vercelli Union Clodiense. Il segno 1 è infatti proposto a 2,10, mentre si raggiungerà quota 2,90 con il pareggio (naturalmente segno X). Infine, un colpaccio veneto varrebbe 3,45 volte la posta in palio sul segno 2.