VIDEO TRIESTINA PRO VERCELLI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Nereo Rocco le compagini di Triestina e Pro Vercelli non vanno oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli Eusebiani iniziano bene la partita proiettandosi immediatamente in area di rigore avversaria con un tiro di Louati che non crea però grossi problemi all’estremo difensore Roos intorno al 10′.

I minuti passano e gli alabardati non rimangono a guardare cercando invece di spezzare l’equilibrio di partenza al 32′, quando la conclusione di Germano viene respinta dal portiere Rizzo. I piemontesi si disperano vedendo il colpo di testa di Louati venire intercettato sulla linea di porta al 38′ ed i friulani si rivedono al 45’+1′ sparando largo non di molto con El Azrak.

Nel secondo tempo l’avvio della Pro risulta entusiasmante guardando allo spunto di Rutigliano a sollecitare Roos già al 46′. Nel finale l’atteggiamento dei Leoni viene premiato al 66′ con il gol del vantaggio firmato da Comi, autore di un colpo di testa vincente da calcio d’angolo, anche se la squadra di Marino risponde acciuffando il pari al 71′ con la rete di Bijleveld, sfortunato inoltre nel mancare il possibile sorpasso poi all’82’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mario Picardi, proveniente dalla sezione di Viareggio, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Correia al 36′, Moretti al 38′ da un lato, Iotti al 45′ e Comi all’88’ dall’altro. Il punto conquistato in questa ottava giornata di campionato permette alla Triestina di salire a quota 5 ed alla Pro Vercelli di raggiungere i 10 punti nella classifica del girone A della Serie C.

VIDEO TRIESTINA PRO VERCELLI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS