DIRETTA/ Alessandria Ternana video streaming tv: una partita quasi inedita

DIRETTA ALESSANDRIA TERNANA: TESTA A TESTA

Alla vigilia della diretta di Alessandria Ternana, bella sfida per la 12^ giornata del campionato di Serie B, rimaniamo sorpresi di notare per tale scontro diretto appena un solo precedente ufficiali. Questo però solo in parte: benché le due formazioni vantino un buon passato nel terzo campionato italiano, pure per la distanza geografica i due club non hanno avuto occasione di incontrarsi: a parte una volta sola.

Il riferimento che abbiamo è però datato, visto che risale solo all’edizione 1974-75 della Coppa Italia: di fatto è un dato poco utile e dunque possiamo anche definire la sfida di quest’oggi quasi un’inedito. Vale comunque la pena, sia pure solo come curiosità, ricordiamo che allora nel girone 7 della Coppa, assistemmo a un’incredibile manita casalinga della Ternana, che sconfisse l’Alessandria per 5-0: allora Petrini segnò ben 4 reti per le fere. (agg Michela Colombo)

DIRETTA ALESSANDRIA TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Ternana sarà disponibile su due diverse piattaforme: in televisione avremo la possibilità del satellite, naturalmente riservata ai clienti Sky con l’alternativa della mobilità grazie all’applicazione Sky Go. In secondo luogo, va ricordato che la Serie B è fornita anche da DAZN e dunque gli abbonati al servizio potranno assistere al match in diretta streaming video, utilizzando PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DUE SQUADRE IN CRISI!

Alessandria Ternana, in diretta dallo stadio Giuseppe Moccagatta, si gioca alle ore 14:00 di sabato 6 novembre: nel campionato di Serie B 2021-2022 siamo arrivati alla 12^ giornata, e questa è una partita che mette a confronto due neopromosse che sono ancora impegnate nella corsa alla salvezza. Entrambe sono partite male: se non altro la Ternana ha avuto un momento in cui ha saputo riprendersi ma poi è tornata a faticare, lunedì scorso ha perso in casa contro il Como e ora ha bisogno di risalire la corrente.

L’Alessandria invece non si è mai del tutto elevata dalla sua mediocrità: subisce tanti gol e dunque la sua classifica è brutta, nell’ultimo turno ha contenuto il Monza ma ha comunque perso incassando al 6’ minuto e non riuscendo a rispondere. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Alessandria Ternana, aspettando la quale possiamo provare a fare qualche valutazione circa i temi principali del pomeriggio, iniziando come sempre dalle scelte dei due allenatori e la lettura delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA TERNANA

Moreno Longo punta come sempre sul 3-4-2-1 per Alessandria Ternana: sia Arrighini che Corazza dovrebbero tornare titolari, con il primo da centravanti e il secondo eventualmente alle sue spalle. L’alternativa è il trequartista unico, con questi due giocatori davanti a tutti e Chiarello schierato qualche passo indietro; in mezzo al campo conferma per Casarini, con lui potrebbe esserci Palazzi mentre Mustacchio e Andrea Beghetto possono agire come laterali; in difesa Parodi, Matteo Di Gennaro e Mantovani proteggeranno il portiere Pisseri.

Nella Ternana invece avremo il consueto 4-2-3-1: da valutare Stefano Pettinari che potrebbe sostituire Alfredo Donnarumma, sulla trequarti Christian Capone se la gioca con Partipilo e Furlan (verso la conferma invece Falletti), poi a centrocampo uno tra Palumbo e Proietti potrebbe lasciare la maglia a Davide Agazzi o anche Salzano, secondo un turnover naturale e nel tentativo di dare una scossa. Sorensen e Marco Capuano saranno i centrali in difesa a protezione di Iannarilli, Marino Defendi e Martella i due esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

Un pronostico su Alessandria Ternana è stato tracciato dall’agenzia Snai, e allora possiamo andare a vedere cosa preveda il bookmaker per questa partita. Il segno 1 identifica la vittoria dei padroni di casa e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,05 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,35 volte l’importo investito, infine il successo degli ospiti, per cui dovrete puntare sul segno 2, ha un valore equivalente a 2,30 volte la vostra giocata.

