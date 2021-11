Diretta Monza Alessandria/ Streaming video tv: sfida insidiosa per Stroppa (Serie B)

DIRETTA MONZA ALESSANDRIA: GRIGI PERICOLOSI AL BRIANTEO

Monza Alessandria, in diretta dallo stadio Brianteo, è la partita in programma oggi, lunedì 1 novembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Nella 11^ giornata della Serie B ritornano tra le mura di casa i biancorossi di Stroppa, impazienti di superare il pareggio recuperato solo in settimana con il Vicenza e dunque di riprender la loro corsa verso i gradini più importanti della classifica. Con appena 14 punti fin qui messi da parte la squadra brianzola infatti si è appena staccata dalla zona play off ed è obiettivo dichiarato dei lombardi tornare al più presto entro la top eight: magari sfruttando la diretta Monza Alessandria di questo pomeriggio.

Pure la partita di oggi potrebbe non essere affatto facile per i biancorossi: a dispetto del solo 17^ piazzamento in classifica, la squadra di Longo sta provando a rialzare la testa e i 4 punti appena vinti su Frosinone e Crotone hanno dato parecchio coraggio allo spogliatoio dei grigi, neopromossi e pronti a ottenere riscatto contro una rivale “storica”. Non è dunque questa partita che i brianzoli possono permettersi di sottovalutare: Stroppa dovrà fare bene i suoi calcoli.

DIRETTA MONZA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Alessandria di Serie B sarà disponibile sui canali satellitari e del digitale terrestre di Sky Sport. Per accedere ai contenuti dell’emittente, è necessario aver sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire il secondo campionato italiano in diretta streaming video tramite le piattaforme digitali Dazn ed Helbiz. In entrambi i casi è necessario essere abbonati e disporre di una connessione ad internet. Per accedere ai contenuti, bisogna disporre di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI MONZA ALESSANDRIA

Alla vigilia della diretta tra Monza e Alessandria ecco che per le probabili formazioni dei brianzoli subito si accende un gran dubbio solo modulo: 4-3-3 o 3-5-2 per Stroppa nella 11^ giornata? Difficile dirlo, ma considerato che sia Valoti che Dany Mota sono acciaccati ecco che non escludiamo la riproduzione di un’attacco a due al Brianteo , con Vignato e D’Alessandro titolari. Di conseguenza alle loro spalle potrebbero farsi vedere Mazzitelli (a segno col Vicenza), Barberis e Machin e il duo Carlos Augusto-Pereira pronto sull’esterno del reparto. Per la difesa del Monza, ecco invece dal primo minuto Donati, Paletta e Caldirola.

Classico 3-4-1-2 invece per l’Alessandria di Mister Longo, che pure non pare colto da eccessivi dubbi nel consegnare le maglie da titolari, oggi pomeriggio. Ecco che allora in terra lombarda i grigi si affideranno a Kolaj e Corazza in attacco, con Chiarello titolare sulla linea della trequarti: a centrocampo rimangono irrinunciabili giocatori come Milanese e Casarini, con il duo Pierozzi-Beghetto schierato sull’esterno, pur con Lunetta sempre a disposizione. Infine davanti al portate Pisseri, oggi dovrebbero farsi vedere dal primo minuto Parodi, Di Gennaro e Mantovani: attenzione a Prestia, sempre pronto.

QUOTE E PRONOSTICO

Complice certo anche lo storico recente a favore, ecco che per la sfida della 11^ giornata di Serie B è ai brianzoli che diamo il favore del pronostico. Il portale di scommesse Eurobet poi per l’1×2 del match ha fissato a 1.52 il successo del Monza, contro il più alto 6.30 segnato per la vittoria dell’Alessandria: il pareggio paga la posta a 4.05.



