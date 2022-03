Diretta Alex Transfiguration Sassuolo/ Streaming video Rai: finale Torneo Viareggio

DIRETTA ALEX TRANSFIGURATION SASSUOLO: FINALE INEDITA!

Alex Transfiguration Sassuolo, in diretta dallo stadio Ettore Mannucci di Pontedera alle ore 16:00 di mercoledì 30 marzo, è la finale del Torneo di Viareggio 2022. Dopo due settimane di partite si è arrivati all’ultimo atto, ed è una sorpresa: l’Alex Transfiguration, squadra nigeriana, è la prima rappresentante del calcio africano a raggiungere la finale della Coppa Carnevale, e lo ha fatto con pieno merito segnando parecchi gol (in totale sono 17, in sei partite) e poi eliminando l’Empoli grazie alla lotteria dei calci di rigore. Potrebbe dunque essere riscritta la storia, ma il Sassuolo dal canto suo potrebbe fare il bis.

Diretta/ Sassuolo Atalanta (risultato finale 3-0): trionfo meritato per i neroverdi!

I neroverdi infatti avevano vinto il Torneo di Viareggio nel 2017, battendo proprio l’Empoli in finale; oggi, in campo con la Under 18 come le altre squadre italiane impegnate nel torneo, sperano di dare continuità a questi giorni, in particolar modo al bellissimo 3-0 con cui hanno battuto l’Atalanta in semifinale. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Alex Transfiguration Sassuolo, una partita certamente imprevedibile perché potrebbe davvero andare in qualunque modo; nel frattempo noi facciamo qualche considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della finale.

Diretta/ Sassuolo Napoli Primavera (risultato finale 1-1): gol Flamingo e Ambrosino!

DIRETTA ALEX TRANSFIGURATION SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DEL TORNEO DI VIAREGGIO 2022

La diretta tv di Alex Transfiguration Sassuolo, finale del Torneo di Viareggio 2022, sarà trasmessa in chiaro per tutti: come accaduto per le semifinali infatti, l’appuntamento sarà su Rai Sport + e Rai Sport, dunque sulla televisione di stato e nello specifico ai numeri 57 e 58 del telecomando. Ricordiamo che, in assenza di un televisore, la stessa emittente fornisce l’alternativa della diretta Alex Transfiguration Sassuolo in streaming video: il servizio non comporta costi aggiuntivi e bisognerà semplicemente visitare il sito www.raiplay.it o installare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA/ Sassuolo Spezia (risultato finale 4-1): doppietta Berardi, chiude Scamacca!

PROBABILI FORMAZIONI ALEX TRANSFIGURATION SASSUOLO

Nella diretta Alex Transfiguration Sassuolo Ibe Johnson, allenatore dei nigeriani, potrebbe confermare le scelte operate fino a questo momento, e in particolar modo il 4-3-3 visto in semifinale due giorni fa. Il punto forte è sicuramente il tridente: Ahmed Basit Lanre, punta centrale, e Obasi Onyebuchi, esterno sinistro, hanno segnato 4 gol a testa. A destra dovrebbe invece giocare Elijah, a fare gioco invece vedremo Akinsanmiro (3 gol, a segno nei quarti e in semifinale) con il supporto di Taiwo e Ayomide, quindi difesa a quattro con Oyedele e Emamoke a protezione del portiere Olisa, sugli esterni agiranno Sunday e Sulaimon.

Modulo speculare per il Sassuolo di Emmanuel Cascione, e anche qui possibile conferma di tutto l’undici visto lunedì: fosse così, avremmo una difesa con Cehu e Loeffen centrali, Adrian Cannavaro a destra e Martini a sinistra mentre il portiere è Theiner. A centrocampo agisce Amadou Touré davanti alla difesa, con Lolli e Zafferri a fare da interni; nel tridente offensivo ecco invece Salvatore Ferrara ad agire come centravanti, la qualità di Baldari largo a sinistra e Kevin Leone che partirà invece da destra. Rispetto a questo spartito, una variazione potrebbe essere l’inserimento di uno tra Sasanelli e Kevin Bruno, che potrebbero trasformare il Sassuolo in un 4-3-1-2 o anche un 4-2-3-1. Staremo a vedere…











© RIPRODUZIONE RISERVATA