Diretta Sassuolo Atalanta/ Streaming video Rai, semifinale Torneo di Viareggio 2022

DIRETTA SASSUOLO ATALANTA: LA PRIMA SEMIFINALE AL TORNEO DI VIAREGGIO 2022

Sassuolo Atalanta, in diretta dallo Stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino, si gioca alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, lunedì 28 marzo, come prima semifinale del Torneo di Viareggio 2022, che torna a farci compagnia dopo due anni di assenza per Covid. Il cammino è già stato piuttosto lungo, siamo giunti alla diretta di Sassuolo Atalanta con pieno merito, dal momento che sia i neroverdi emiliani sia i nerazzurri lombardi sono stati autori di un ottimo cammino fino a questo momento.

Negli ottavi di finale aveva spiccato il netto 4-1 rifilato al Parma da parte dell’Atalanta, ai quarti invece la vittoria più significativa è stata forse quella del Sassuolo, che ha sconfitto per 2-1 la Fiorentina. Ricordiamo che da questa edizione il Torneo di Viareggio è riservato alle formazioni Under 18, in palio oggi pomeriggio c’è naturalmente un posto nella finale che sarà in programma mercoledì pomeriggio: ricordato che in caso di pareggio si andrà immediatamente ai calci di rigore, chi riuscirà ad avere la meglio nella semifinale Sassuolo Atalanta?

DIRETTA SASSUOLO ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Atalanta, prima semifinale del Torneo di Viareggio 2022, sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando, mentre la diretta streaming video sarà disponibile sempre in modo gratuito per tutti tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ATALANTA

Le probabili formazioni di Sassuolo Atalanta devono naturalmente tenere presente il fatto che al Torneo di Viareggio 2022 si gioca ogni due giorni, quindi talora potrebbero essere necessarie delle novità, ma in linea di principio indichiamo favoriti i giocatori già titolari ai quarti. Per il Sassuolo di mister Cascione potrebbero giocare Theiner, Cannavaro, Loeffen, Foresta, Sasanelli, Lolli, Martini, Leone, Cehu, Toure e Ferrara.

La risposta dell’Atalanta di mister Bosi potrebbe invece concretizzarsi nei seguenti undici giocatori titolari per i nerazzurri bergamaschi: Bertini T., Truosolo, Tavanti, De Palma, Stabile, Perez, Palestra, Muhameti, Fisic, Colombo e Vavassori.











