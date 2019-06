Diretta Senegal Algeria/ Streaming video DAZN: per il primo posto! (Coppa d’Africa)

Senegal Algeria, in diretta dal 30 June Stadium de Il Cairo, si gioca questo pomeriggio giovedì 27 giugno alle ore 19.00. Sarà una sfida valevole come match della seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2019: le due favorite del girone C non hanno steccato alla prima vincendo con identico punteggio, e dunque adesso si giocano il primato nel girone volendo anche confermare quelle che sono le loro ambizioni in un torneo nel quale potrebbero anche arrivare a giocarsi il titolo. Il Senegal ha piegato 2-0 la Tanzania confermando la differenza nel potenziale delle due squadre, l’Algeria ha fatto lo stesso contro il Kenya. Si tratta d’altronde di due possibili favorite per la vittoria finale nella competizione e questo scontro diretto potrebbe stabilire quale delle due formazioni passerà il turno da prima in classifica nel raggruppamento.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Senegal Algeria non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL ALGERIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Senegal Algeria, in diretta dal 30 June Stadium de Il Cairo, giovedì 27 giugno alle ore 19.00. Senegal schierato presumibilmente con questo undici titolare col 4-3-3: Mendy; Wagué, Koulibaly, Konaté, Sabaly; Ndiaye, Gueye, Diatta; Keita Baldé, Niang, Sarr. Algeria che risponderà con un 4-4-2: M’Bohli; Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Mahrez, Guédioura, Bennacer, Brahimi; Bounedjah, Feghouli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Senegal favorito per la vittoria contro l’Algeria. Quota per il segno 1 fissata a 2.20 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.10 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 3.60 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.38 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.58 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



