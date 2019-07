Diretta Algeria Nigeria/ Streaming video DAZN: la seconda semifinale, Coppa d’Africa

Algeria Nigeria, in diretta dallo Stadio Internazionale del Cairo questa sera, domenica 14 luglio alle ore 21.00, sarà la seconda semifinale della Coppa d’Africa 2019 ospitata in Egitto, che vive le sue fasi decisive tutte nella capitale Il Cairo. Algeria Nigeria è sicuramente una semifinale affascinante tra due delle migliori Nazionali nel panorama africano, che vogliono scrivere quest’anno una nuova pagina di storia. L’Algeria ha dovuto faticare parecchio per eliminare la Costa d’Avorio ai calci di rigore nei quarti di finale, una fatica supplementare che potrebbe farsi sentire contro la Nigeria, che invece aveva sconfitto per 2-1 il Sudafrica e aveva anche giocato un giorno prima. Super Aquile certamente favorite da questo punto di vista, ma una semifinale di Coppa d’Africa è sempre una partita in grado di regalare sorprese e l’Algeria non parte certo battuta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Algeria Nigeria non sarà garantita su canali televisivi tradizionali, in compenso però ci sarà la diretta streaming video sulla piattaforma DAZN per gli abbonati, dal momento che la Coppa d’Africa 2019 è una grande esclusiva di questa emittente che ormai gli appassionati di calcio conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI ALGERIA NIGERIA

Analizziamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Algeria Nigeria prendendo come base le scelte dei due allenatori nei quarti, pur considerando naturalmente che per l’Algeria il fattore stanchezza potrebbe avere una maggiore incidenza. Djamel Belmadi dunque potrebbe ricorrere almeno in parte al turnover: nel tridente d’attacco scalpitano Slimani e il “napoletano” Ounas che nei quarti erano partiti dalla panchina, sono di fatto in cinque per tre maglie con Mahrez, Bounedjah e Belaïli. Parlando di giocatori della nostra Serie A, Bennacer ha ottime possibilità di giocare a centrocampo, mentre Fares dovrebbe partire dalla panchina. Dall’altra parte, il c.t. della Nigeria Gernot Rohr dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 che vede Ighalo perno dell’attacco, assistito da Iwobi, Musa e Chukwueze sulla linea della trequarti, mentre in difesa dovremmo vedere titolare Troost-Ekong, con Ola Aina che invece sembra destinato a partire dalla panchina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Algeria Nigeria, basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Gli algerini partono leggermente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2,40, mentre si sale poi a 3,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine una vittoria della Nigeria varrebbe 3,25 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 2.



