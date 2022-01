Diretta Algeria Sierra Leone/ Streaming video tv: ecco i campioni, Coppa d’Africa

DIRETTA ALGERIA SIERRA LEONE: ALGERINI SUPER FAVORITI!

Algeria Sierra Leone, in diretta dal Japoma Stadium di Douala, una delle principali città che ospitano la Coppa d’Africa 2022 (in realtà 2021, slittata dall’anno scorso) in Camerun, si giocherà alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, martedì 11 gennaio, per la prima giornata del girone D, che inizia dunque vedendo scendere in campo l’Algeria, che è la squadra detentrice della Coppa d’Africa avendo vinto l’edizione 2019 ed è naturalmente una delle Nazionali considerate favorite anche questa volta.

Subito grande sarà dunque l’attesa per la diretta di Algeria Sierra Leone, partita che a dire il vero vedrà nettamente favoriti i detentori della Coppa, mentre alla Sierra Leone servirebbe una grande impresa per firmare una sorpresa che farebbe certamente notizia. L’Algeria vuole mettere subito in discesa la strada verso la qualificazione agli ottavi di finale: passano le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze (su sei), la selezione obiettivamente non sarà eccessiva. Un risultato positivo aprirebbe alla Sierra Leone prospettive forse inattese, ma l’Algeria non vorrà cominciare con un passo falso la difesa del titolo in Coppa d’Africa: che cosa ci dirà Algeria Sierra Leone?

DIRETTA ALGERIA SIERRA LEONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Algeria Sierra Leone, e in generale questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, che negli ultimi mesi ha preso in mano parecchi eventi sportivi e copre anche questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al broadcaster – naturalmente a pagamento – e seguire i vari match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ALGERIA SIERRA LEONE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle probabili formazioni di Algeria Sierra Leone, dove spicca l’assenza del rossonero Bennacer, che deve scontare una squalifica per somma di ammonizioni, mancherà inoltre pure Feghouli a causa di una contusione muscolare. L’Algeria campione in carica dovrebbe comunque schierarsi con un modulo 4-2-3-1, con il portiere M’Bolhi e in attacco Mahrez e Slimani come punti di riferimento, con spazio anche per Ounas.

Per la Sierra Leone allenata da John Keister (al secondo mandato da commissario tecnico della sua Nazionale) il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3, la situazione degli assenti dovrebbe essere meno grave ma chissà se questo basterà a colmare almeno per 90 minuti un gap tecnico che sulla carta appare evidente.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Algeria Sierra Leone in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Formalmente in casa l’Algeria, che è pure nettamente favorita: il segno 1 è quotato a 1,09, poi si sale già a 7,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a ben 33 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria della Sierra Leone.



