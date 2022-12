Diretta Almeria Lazio/ Streaming video tv: Sarri va in Andalusia (amichevole)

DIRETTA ALMERIA LAZIO: BIANCOCELESTI IN ANDALUSIA!

Almeria Lazio, che sarà in diretta dal Power Horse nella città andalusa, si gioca alle ore 18:30 di giovedì 22 dicembre: un’altra amichevole invernale per i biancocelesti, che dopo essere stati in Turchia allungano il viaggio verso casa facendo tappa in Spagna, per affrontare una squadra che negli ultimi anni ha fatto bene nella Liga ma ora sta un po’ soffrendo, e appena prima della sosta è anche stata incredibilmente eliminata dalla Coppa del Re per mano di un’avversaria che fa parte della quarta divisione del calcio iberico.

Probabili formazioni Almeria Lazio/ Marcos Antonio o Cataldi in regia? (amichevole)

Non che la Lazio abbia fatto meglio a novembre: prima l’eliminazione dall’Europa League con conseguente retrocessione in Conference League, poi la batosta subita dalla Juventus che ha portato la squadra di Maurizio Sarri a dover rincorrere nella classifica di Serie A, visto che l’obiettivo sarebbe quello di tornare a giocare la Champions League. Dunque vedremo quello che ci porterà in dote la diretta di Almeria Lazio; sicuramente, prima che la partita prenda il via, noi possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendone le probabili formazioni.

Probabili formazioni Almeria Lazio/ Diretta tv, dubbio su Luis Alberto (amichevole)

DIRETTA ALMERIA LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Almeria Lazio sarà disponibile, anche se solo per gli abbonati alla televisione satellitare: la partita amichevole dei biancocelesti verrà infatti mandata in onda da Sky Sport Football, canale che fa parte del bouquet di Sky e che trovate al numero 203 del decoder. In assenza di un televisore sarà possibile assistere al match tramite il consueto servizio di diretta streaming video – sempre riservato ai clienti – che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Juventus Lazio (risultato finale 3-0): la chiude Milik!

PROBABILI FORMAZIONI ALMERIA LAZIO

Naturalmente le scelte per la diretta di Almeria Lazio restano da valutare: Rubi potrebbe schierare comunque i suoi titolari o fare un “mix”, dunque con Fernando Martinez tra i pali e una coppia centrale che sarebbe formata da Rodrigo Ely e Chumi, mentre sulle corsie laterali agirebbero Alejandro Pozo e Akieme. In mediana ecco invece la regia di Svidersky, che sarebbe affiancato da Samu Costa; per quanto riguarda il reparto avanzato, Portillo e Ramazani possono accompagnare l’azione centrale di Leo Baptistao che si piazzerebbe alle spalle della prima punta El Bilal Touré.

Nella Lazio invece i dubbi sono maggiori, perché la rosa è più ampia: Luis Maximiano può essere il portiere, davanti a lui Casale e Alessio Romagnoli con Elseid Hysaj schierato sulla fascia destra avendo in Marusic il terzino sinistro. A centrocampo Sarri è stuzzicato dall’idea di lanciare sia Basic che Luis Alberto per una mediana di grande qualità, a quel punto quasi inevitabilmente il metronomo davanti alla difesa sarebbe Marcos Antonio che garantirebbe maggiore equilibrio. Davanti, Immobile potrebbe giocare nel secondo tempo: Pedro, Felipe Anderson e Cancellieri possono formare il tridente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA