Diretta Almeria Real Madrid/ Streaming video tv: Ancelotti favorito (Liga)

DIRETTA ALMERIA REAL MADRID: OSPITI FAVORITI!

Almeria Real Madrid, in diretta dall’Estadio de los Juegos Mediterráneos della città andalusa alle ore 22.00 di questa sera, domenica 14 agosto 2022, sarà una partita valida per la prima giornata del nuovo campionato della Liga spagnola 2022-2023. Appuntamento di lusso per i padroni di casa: la diretta di Almeria Real Madrid è infatti il modo migliore per celebrare la promozione ottenuta vincendo nella scorsa stagione la Segunda División (la Serie B locale), affrontando davanti ai propri tifosi i campioni di Spagna e d’Europa in carica in una serata che resterà indimenticabile ad Almeria.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, dopo l’esaltante doppietta Liga-Champions League, è già ripartito con il piede giusto nella nuova stagione e mercoledì sera ad Helsinki ha vinto la Supercoppa Europea contro l’Eintracht Francoforte. Da quelle parti tuttavia la voglia di vincere non passa mai e difendere il doppio titolo del 2022 sarà una missione molto ambiziosa, da cominciare se possibile subito nel migliore dei modi. Che cosa succederà nella diretta di Almeria Real Madrid?

DIRETTA ALMERIA REAL MADRID STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Almeria Real Madrid sarà più precisamente una diretta streaming video, garantita infatti a tutti gli abbonati della piattaforma DAZN, che detiene pure per questo nuovo campionato i diritti televisivi in Italia per la Liga spagnola.

PROBABILI FORMAZIONI ALMERIA REAL MADRID

Scopriamo anche cosa potrebbero prevedere le probabili formazioni di Almeria Real Madrid. L’Almeria dell’allenatore Rubi potrebbe schierarsi con il seguente modulo 4-2-3-1: Martinez in porta, poi Pozo, Ely, Babic e Akieme in difesa, de la Hoz e Samu in mediana, Ramazani, Robertone e Lazo sulla trequarti, a sostegno del centravanti Sadiq. Carlo Ancelotti invece potrebbe fare almeno parzialmente turnover nel Real Madrid e allora disegniamo il 4-3-3 con Courtois in porta e davanti a lui Vazquez, Rüdiger, Militao e Mendy nella difesa a quattro; a centrocampo potrebbero agire Tchouamení, Camavinga e Valverde, in attacco invece possibilità per Hazard con Benzema e Vinicius Jr nel tridente.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Almeria Real Madrid, che sulla carta dovrebbe essere una partita a senso unico in favore degli ospiti. Il segno 2 è infatti quotato a 1,42, mentre poi si sale a quota 4,75 sul segno X in caso di pareggio e fino a 6,75 volte la posati palio sul segno 1 in caso di vittoria per l’Almeria.











