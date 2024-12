DIRETTA ALTAMURA CROTONE, I TESTA A TESTA

Parlando della diretta Altamura Crotone e dei suoi episodi del passato, abbiamo davvero ben poco da dire: queste due squadre si sono ritrovate avversarie nel campionato corrente e non giocavano contro dalla stagione 1989-1990, era il girone D di quella che all’epoca si chiamava Serie C2 e quello era stato il primo momento nella storia in cui avevamo avuto questa partita. Era una terza divisione molto diversa, ancora separata in due diversi campionati e con una C2 appunto da quattro gironi; il Crotone inoltre si chiamava Kroton, ed era arrivato dodicesimo in classifica con tre punti meno dell’Altamura, in un raggruppamento che aveva celebrato le promozioni di Battipagliese e Nola.

Il dato che conta per oggi è che il Crotone aveva vinto 3-1 in casa e pareggiato 0-0 ad Altamura, di conseguenza la squadra pugliese non ha ancora battuto i calabresi: infatti, bisogna anche ricordare che lo scorso agosto è stato il Crotone a vincere la partita dello Scida per la prima giornata del girone C, grazie ai gol di Mattia Vitale e Marco Tumminello tra il 16’ e il 18’ minuto, l’Altamura ha avuto un pessimo avvio in campionato ma poi ha ripreso fiato e dunque oggi si gioca ampiamente le sue carte, convinta di poter battere gli squali per la prima volta. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA ALTAMURA CROTONE, STREAMING VIDEO

Se volete vedere diretta Altamura Crotone dovrete necessariamente essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky. Per quanto riguarda invece la diretta streaming avrete a disposizione, sempre da abbonati Sky, l’applicazione Sky Go.

MATCH INTERESSANTE

Sei punti tra una squadra e l’altro in questo incontro che si disputerà allo Stadio Tonino D’Angelo. La diretta Altamura Crotone, in programma sabato 21 dicembre alle ore 17:30, mette in palio punti importantissimi per le formazioni impegnate. I padroni di casa sono reduci da una dolorosa eliminazione in Coppa Italia Serie C contro il Rimini a causa di un gol subito al 90esimo da Parigi. Anche in campionato l’ultimo match è stato un ko ovvero quello con l’Avellino in casa.

Il Crotone invece è reduce da una grande vittoria per 5-0 contro la Turris in terra campana e probabilmente non c’era miglior modo per mettersi da parte il pareggio con il Foggia in trasferta e la sconfitta interna con la Casertana.

LE PROBABILI FORMAZIONI ALTAMURA CROTONE

Adesso analizzeremo insieme le probabili formazioni Altamura Crotone. I padroni di casa scenderanno in campo col modulo 4-2-3-1. Tra i pali Viola, pacchetto arretrato composto da Acampa, De Santis, Silenti e Mane. In mediana Dipinto e Franco con Rolando, D’Amico e Grande dietro a Simone.

Stesso identico assetto tattico anche per il Crotone che schiererà D’Alterio in porta, protetto qualche metro più avanti da Guerini, Armini, Di Pasquale e Giron. A centrocampo ecco Schiro e Gallo con Silva, Vitale e Oviszach. Davanti ci sarà Tumminiello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ALTAMURA CROTONE

Chi parte favorito per questa gara? Le quote per le scommesse Altamura Crotone vedono gli ospiti in vantaggio a 2.15 seguiti dal segno X e l’1 fisso alla stessa identica quota poiché si trovano a lavagna precisamente a 3.15.

Per quanto riguarda le reti, l’Over 2.5 è dato a 1.98 con l’Under alla stessa soglia a 1.71. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1.75 e 1.85.