DIRETTA ALTAMURA FOGGIA (RISULTATO FINALE 0-2): VITTORIA MERITATA

Si è conclusa la diretta Altamura Foggia, risultato finale di 2-0. Il migliore in campo è stato Emmausso che con un gol per tempo ha firmato la doppietta che è valsa i tre punti in trasferta preziosissimi per i pugliesi vestiti di rossonero.

L’Altamura non è mai stata realmente pericolosa in una gara che come detto ha meritata di vincere il Foggia. Qualche timida chance è stata creata, ma senza riuscire a ribaltare il punteggio. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ALTAMURA FOGGIA (RISULTATO 0-2): DOPPIETTA

Si parte con il botto nel secondo tempo della diretta Altamura Foggia passato sul risultato di 2-0 per gli ospiti. Dopo aver siglato l’1-0, il raddoppio è di nuovo merito di Emmausso che sotto porta non tremano le gambe.

Com espesso capita in queste situazioni, il 2-0 è sinonimo di bandiera bianca per chi perde che dovrà per forza di cose alzare i giri del motore se vuole impensierire un Foggia che fin qui sta delegittimando il risultato. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ALTAMURA FOGGIA (RISULTATO 0-1): A RIPOSO

Termina il primo tempo della diretta Altamura Foggia, risultato sempre di 1-0 per i rossoneri. Decide fin qui la rete di Emmausso al decimo minuto. Fin qui ci sono ben tre ammoniti con Sabbattani, Tascone e infine Sadiki.

Vantaggio meritato del Foggia anche se l’Altamura ha una chance incredibile al 33esimo: Bumbe trova Minesso che prende il palo mentre sulla ribattuta Rolando spara altissimo. Gara sempre in bilico. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ALTAMURA FOGGIA (RISULTATO 0-1): GOL OSPITE

È iniziata la diretta Altamura Foggia. Il risultato si è già sbloccato ed è 1-0 per i rossoneri grazie alla rete di Emmausso con una conclusioni da fuori area che viene deviata e porta avanti gli ospiti che trovano così un gol fondamentale.

La partita sembrava sin dall’inizio dalla parte del Foggia a cui mancava solamente il guizzo trovato al decimo minuto esatto della prima frazione. Vediamo se l’Altamura replicherà in questa posticipo di lunedì sera. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ALTAMURA FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Aspettiamo il derby pugliese che ci farà compagnia a breve con la diretta Altamura Foggia, ne approfittiamo per ricordare come è iniziato il cammino delle due formazioni nel girone C della nuova Serie C edizione 2024-2025. Per l’Altamura non è stato un debutto facile, perché purtroppo dobbiamo rendere conto di una sconfitta per 0-2, che vede i pugliesi ancora fermi al palo in classifica e logicamente pure a secco in attacco, mentre la difesa conta già due gol al passivo.

Discorso almeno parzialmente diverso per i cugini del Foggia, che infatti alla prima giornata hanno ottenuto un pareggio per 2-2. I problemi in difesa sono comuni, molto meglio invece le notizie dall’attacco e ovviamente per i rossoneri del Foggia c’è anche il primo punto all’attivo in classifica. Adesso però i numeri statistici assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Altamura Foggia comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ALTAMURA FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERLA?

Per seguire in diretta Altamura Foggia, sarà necessario un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky. Oltre all’abbonamento base, è indispensabile aggiungere il pacchetto Calcio, che consente l’accesso ai canali dal 251 in poi, dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisce lo streaming, è possibile seguire il match su NowTV, che offre la visione della partita con le stesse modalità di Sky.

ALTAMURA FOGGIA: SATANELLI FAVORITI!

D’Angelo è pronto per ospitare la prima partita stagionale in casa in questa diretta Altamura Foggia, le lancette dell’ora X sono fissate per oggi 2 settembre alle 20,45 in uno scontro molto importante per la squadra di casa sotto un punto di vista emotivo. Infatti in conferenza stampa il mister Di Donato ha ammesso che la squadra ha sentito il peso della prima giornata e del salto di categoria. Per loro infatti una sconfitta per 2-0 contro il Crotone, con i rossoblu che non hanno mai faticato.

Il Foggia invece sembra essere partito con una chiara idea in mente: playoff. Anche se nella scorsa partita si sono dovuti accontentare di un pari contro il Trapani in una partita che ha lasciato qualche dubbio sulla fase difensiva della squadra. Quale match infatti finì 2-2 con una rimonta nel finale che ha già fatto sognare i tifosi neutrali. Cosa accadrà oggi? Sembra tutto facile per i pugliesi ma vedremo se sarà davvero così.

DIRETTA ALTAMURA FOGGIA STREAMING VIDEO TV: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta Altamura Foggia alle loro probabili formazioni, partendo proprio dai neopromossi: per Di Donato il modulo non si cambia 4-2-3-1 con Sabbanti unica punta centrale, alle sue spalle attenzione al cervello della squadra ovvero D’Amico che è capace di creare spazi per gli attaccanti esterni e metterli in porta con lanci precisi.

Passando invece al Foggia, abbiamo Zunno che è un attaccante esterno degno di questo nome: dribbling, velocità e agilità. Il giocatore riesce però a sfruttare queste caratteristiche solo in campo aperto e non è detto che sia questo il tema tattico della squadra.

ALTAMURA FOGGIA, LE QUOTE

Infine abbiamo le quote della diretta Altamura Foggia, il bookmaker questa volta è la Sisal che mette subito in chiaro i favoriti del match: 2,05 per il segno 2 e quindi per il Foggia. Mentre la vittoria casalinga è stata fissata a 3,30 mentre il pareggio simboleggiato dalla X è a 3,20.