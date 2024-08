CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: COLPO ARTHUR?

Il calciomercato del Napoli è stato finora ricco di sorprese e grandi acquisti, l’ultimo dei quali è Romelu Lukaku, mentre è arrivato in città Scott McTominay. Tuttavia, il club partenopeo non ha ancora concluso le operazioni, poiché c’è la necessità di rinforzare ulteriormente il centrocampo. L’obiettivo principale era Billy Gilmour, classe 2001, in forza al Brighton. Sembrava che l’affare fosse ormai fatto, ma il club inglese ha fatto marcia indietro per ben due volte. Martedì sera, un infortunio significativo per il nuovo acquisto O’Riley, che lo terrà lontano dal campo per un po’, ha bloccato la cessione di Gilmour, che resterà quindi in Premier League.

Conte: “Lukaku bomber unico, ora sono più contento”/ Debutto già in Napoli-Parma? “Potrebbe giocare”

Per questo il Napoli sta cercando di chiudere in extremis l’operazione per portare Arthur in azzurro. Lo scorso anno, il brasiliano è stato in prestito alla Fiorentina, ma è rientrato alla Juventus. Conte è alla ricerca di un vice Lobotka e l’ex giocatore del Barcellona sembra essere la scelta ideale per esperienza e caratteristiche. Il Napoli ha richiesto alla Juventus un prestito secco, trovando già un accordo di massima su questo punto. Ora si sta lavorando per definire l’intesa sull’ingaggio, con i partenopei che cercano di condividere lo stipendio del centrocampista o, almeno, di non doverne coprire l’intero costo. La trattativa è ormai avanzata e l’accordo definitivo potrebbe essere raggiunto a breve.

Scott McTominay al Napoli, ufficiale calciomercato/ Cifre e ingaggio: tifosi in delirio per il centrocampista

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OSIMHEN DI NUOVO VERSO L’ARABIA

Il calciomercato del Napoli deve ancora risolvere la questione legata a Victor Osimhen, la cui cessione sembra ormai prossima a concretizzarsi. Dopo un’estate caratterizzata da contatti e proposte, più o meno concrete, con il Paris Saint Germain e il Chelsea, è stato l’Al Ahli, club dell’Arabia Saudita, a convincere sia il giocatore che la società partenopea. L’offerta economica consiste in un contratto da 30 milioni di euro all’anno per quattro anni, ma l’elemento chiave è stata l’inserimento di una clausola rescissoria di 50 milioni di euro valida a partire dal 2026.

Gaetano torna al Cagliari, oggi la firma/ Calciomercato Napoli: definita anche la cessione di Cheddira

Al Napoli spetterebbero circa 100 milioni di euro, una cifra inferiore alla clausola rescissoria di 130 milioni, ma comunque superiore rispetto a quanto offerto dal Chelsea e a qualsiasi proposta formale del PSG, che aveva trattato direttamente solo con il giocatore. Nel pomeriggio, Osimhen ha finalmente accettato l’offerta dell’Al Ahli, tanto che il quotidiano di Riyad “ArriyaDiyah” ha confermato che l’attaccante ha comunicato al club saudita la sua decisione favorevole.