DIRETTA TURRIS ALTAMURA, OSPITI IN FORMA

Un match tra due squadre che hanno bisogno di punti per una maggiore tranquillità. La diretta Turris Altamura, gara in programma lunedì 11 novembre alle ore 20:30, mette in palio punti dal peso specifico importante. La Turris non vince dal 19 ottobre, quando riuscì ad imporsi sul Giugliano per 2-0. Da quel giorno i campani hanno pareggiato due partite consecutive contro Taranto (0-0) e Catania (1-1), perdendo l’ultimo turno contro il Benevento. L’Altamura invece ha una striscia aperta di quattro risultati utili consecutivi, a partire dal 2-0 inflitto al Latina e quello alla Juventus U23. Ultimamente il successo non è arrivato, ma la squadra ha comunque portato punti a casa pareggiando contro Casertana e Potenza.

DIRETTA TURRIS ALTAMURA, COME VEDERLA IN STREAMING VIDEO E TV

Se volete vedere inn tv la diretta Turris Altamura, la soluzione è quella di abbonarvi a Sky, pacchetto calcio. Solo così potrete assicurarvi la possibilità di guarda anche la diretta streaming attraverso l’app di Sky Go scaricabile su tutti i dispositivi mobili.

LE PROBABILI FORMAZIONI TURRIS ALTAMURA

Ora guardiamo insieme le probabili formazioni della diretta Turris Altamura. I padroni di casa giocheranno con il 3-5-2 con Marcone, difeso dal terzetto Esempio, Ricci e Cocetta. A centrocampo spazio a Boli, Pugliese, Casarini, Scaccabarozzi e Nicolao con l’attacco a due Giannone-Ekuban.

L’Altamura predilige un 4-1-4-1 con i guantoni affidati a Pane e il reparto arretrato a Mane, De Santis, Silletti e Acampa. Dipinto darà equilibrio alla folta trequarti formata da Rolando, Franco, D’Amico e Molinaro. Unica punta Minesso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TURRIS ALTAMURA

Adesso diamo un’occhiata a quelle che sono le quote per le scommesse della diretta Turris Altamura. La squadra favorita è quella ospite a 2.35, con il segno X del pareggio a 3 e l’1 fisso in favore dei padroni di casa che si trova a 2.95. L’Over 2.5 sembra meno probabile rispetto all’unser con la stessa soglia, rispettivamente a 2.35 e 1.50. Gol e No Gol a 1.98 e 1.67.

