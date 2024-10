DIRETTA ALTAMURA MONOPOLI, MATCH IN APERTURA

Dopo appena sette giornate, ci sono quasi il doppio dei punti tra una squadra e l’altra. La diretta Altamura Monopoli racconta proprio della differenza tra due club del Girone C di Serie C con la sfida che si giocherà sabato 5 ottobre 2024 alle ore 17:30. L’Altamura, nonostante si trova in cattive acque come dimostra tra l’altro la classifica, non ha mai perso nelle ultime giornate avendo vinto contro Taranto e Giugliano, intervallato dallo 0-0 alla Cavese come unico risultato di mezzo..

Il Monopoli invece è di recente caduto sul campo del Catania (1-0), ma prima il filotto era molto positivo con i successi con Foggia, Cavese e Benevento che offrono i biancoverdi tanta fiducia e tanta posizione nei minuti finali.

DIRETTA TV ALTAMURA MONOPOLI, DOVE VEDERLA IN STREAMING VIDEO

Vi interessa sapere dove vedere la diretta è in programma carica vista su Monopoli? Sappiate che il match sarà o su Sky Stesso discorso vale per la diretta Altamura Monopoli in streaming video con la squadra di casa che vedo.in campo fino a pochi minuti dalla fine.

LE PROBABILI FORMAZIONI ALTAMURA MONOPOLI

Arrivato a questo punto, eccoci ad analizzare le probabili formazioni della diretta Altamura Monopoli. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-3. In porta Guarnieri, difesa formata da Caputo, Mattera, Di Sabato e Rizzi. A centrocampo spazio a Mangiacasale, Palermo e Cittadino mentre in attacco ci sarà il tridente Molinaro, Croce e Tedesco.

Replica il Monopoli con il modulo 3-5-2. Tra i pali ci sarà Vettorel, protetto da Bizzotto, Mulé e Drudi. Agiranno da esterni Falbo e Manzari con Vassallo, Piccinni e Hamlili a comporre la zona nevralgica del campo. In avanti Starita e Fella.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ALTAMURA MONOPOLI

Infine, diamo uno sguardo anche le quote per le scommesse della diretta Altamura Monopoli. Favoriti gli ospiti a 2.20 rispetto all’1 fisso che troviamo a 3.20. Leggermente più basso vince il segno relativo al pareggio: la X la troviamo infatti a 3. L’Over 2.5, dunque più di due gol nella partita, è dato 2.10 contro l’1.70 alla stessa soglia. Gol a 1.85, No Gol a 1.95.