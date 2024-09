DIRETTA ALTAMURA CAVESE: I TESTA A TESTA

Mentre ci avviciniamo alla diretta Altamura Cavese, dobbiamo dire che la storia della partita che oggi sarà valida per il girone C della Serie C ha un totale di otto precedenti, anche se solamente due nel contesto del calcio professionistico. Questi sono in realtà i più antichi, risalendo alla stagione 1989-1990 (una vittoria per l’Altamura e un pareggio), mentre dal 2017 in poi ci sono state altre sei partite ma tutte in Serie D, con un bilancio in questo caso invece completamente favorevole alla Cavese.

I campani sono forti di ben cinque vittorie più un pareggio, compreso il successo per 1-0 di domenica 12 maggio scorso per la Poule Scudetto proprio della Serie D, dal momento che entrambe avevano vinto i rispettivi gironi – ed erano quindi già promosse in Serie C. Per l’Altamura resta quindi fino ad oggi il lontano ricordo dio una sola vittoria, 1-0 casalingo sabato 23 dicembre 1989: questo digiuno di circa 35 anni potrà finire oggi? Ce lo dirà naturalmente il campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE LA DIRETTA ALTAMURA CAVESE IN STREAMING VIDEO TV

Eccoci al paragrafo che spiega come vedere la diretta Altamura Cavese. Il match verrà trasmesso previo abbonamento su Sky e NOW.

Se invece preferite la diretta Altamura Caavese in streaming per un discorso di praticità, sappiate che è possibile attraverso le rispettive applicazioni vedere il match.

ALTAMURA CAVESE, VOGLIA DI RISCATTO

Siamo arrivati alla sesta giornata di campionato con la diretta Altamura Cavese, sfida che si giocherà martedì 24 settembre alle ore 20:45. Due squadre che non hanno iniziato nel migliore dei modi essendo rispettivamente a 3 e 5 punti.

L’Altamura le aveva perse tutte prima dell’ultima giornata: 2-0 subiti da Crotone, Foggia e Benevento più il 2-1 contro il Sorrento in trasferta. A dare morale è stato il 2-1 inflitto al Taranto al quinto tentativo in campionato di Serie C.

La Cavese, dopo l’esordio negativo con il Benevento, aveva rialzato la china vincendo contro il Crotone e pareggiando con Giugliano e Avellino, prima di tornare alla sconfitta nell’ultimo turno contro il Monopoli di misura.

LE PROBABILI FORMAZIONI ALTAMURA CAVESE

Ora è il momento di vedere le probabili formazioni Altamura Cavese. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-5-2: Pane in porta, difesa a tre con De Santis, Silenti e Sadiki. Agiranno da esterni Mane e Poggesi con Ronaldo, Franco e Dipinto a centrocampo. In attacco Molinaro-Leonetti.

Stesso identico assetto tattico anche per la Cavese che opta per il medesimo modulo con Boffelli in porta e il pacchetto arretrato formato da Peretti, Piana e Loreto. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Citarella, Fornito e Vitali mentre Marchisano e Maffei saranno larghi. In avanti Sorrentino farà reparto con Fella.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ALTAMURA CAVESE

Situazione molto particolare per quanto riguarda le quote per le scommesse della diretta Altamura Cavese. Infatti non c’è una vera e propria favorita dato che l’1 è quotato a 2.55 mentre il 2 a 2.60. La quota più alta è il pareggio dato a 3.05.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol in tutta la gara, è offerto in lavagna a 2.25 contro l’1.53 dell’Under. Il Gol è a 1.93, No Gol a 1.70.