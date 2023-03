Diretta Amburgo Trento/ Streaming video tv: è la partita della verità! (Eurocup)

DIRETTA AMBURGO TRENTO: LA PARTITA DELLA VERITÀ!

Amburgo Trento è in diretta dalla Edel Optics.de Arena, alle ore 18:45 di martedì 21 marzo: partita clamorosamente decisiva per le due squadre, siamo nella 17^ giornata del gruppo B di basket Eurocup 2022-2023 e questo è uno spareggio per accedere agli ottavi di finale. Non diretto, perché poi ci sarà un’altra giornata e la vittoria di Trento lascerebbe comunque uno spiraglio aperto; tuttavia, l’incredibile vittoria contro il Buducnost ha rimesso la Dolomiti Energia nel quadro delle potenziali qualificate, e forse anche con un leggero vantaggio.

Spieghiamo: Amburgo ha due partite di vantaggio ma la gara di andata l’ha vinta Trento, che ora deve fare 2-0 e sperare nello 0-2 tedesco per passare il turno. Ecco: nell’ultima giornata del girone l’Aquila ospiterà lo Slask Wroclaw già eliminato, mentre Amburgo andrà sul parquet di Gran Canaria prima in classifica. Lele Molin può sperare anche per il cambio di inerzia avvenuto in seno ai due roster, ma chiaramente la diretta di Amburgo Trento potrebbe anche sancire l’eliminazione della Dolomiti Energia e allora vedremo cosa succederà questa sera…

DIRETTA AMBURGO TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Amburgo Trento sarà trasmessa su Sky Sport Arena: l’appuntamento dunque è riservato agli abbonati alla televisione satellitare (canale 204 del decoder) come per tutte le partite delle squadre italiane in Eurolega, e come sempre ci sarà la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale del torneo, euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA AMBURGO TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Amburgo Trento è decisiva: non si può non ripetere questo concetto, ma quello che è incredibile è che la Dolomiti Energia è 3-13 nel suo percorso di Eurocup eppure non solo è ancora in corsa per un posto agli ottavi (mentre nell’altro girone Cluj Napoca con 5-11 è eliminata con due giornate di anticipo), ma addirittura come detto potrebbe avere un bel vantaggio. Chiaramente questo margine su Amburgo dovrà passare dalla vittoria fuori casa nella sfida diretta, ma intanto Trento è lì a giocarsela e questo già importa. Certo: il fatto che due delle tre vittorie nel girone siano arrivate contro Gran Canaria e Buducnost aumenta i rimpianti in caso di eventuale eliminazione, ma non si può nemmeno riassumere in questo modo perché nell’economia di un girone da 18 partite e con 8 squadre qualificate su 10 ci può stare che una corazzata o comunque una squadra superiore perda una partita abbordabile. Adesso tutto questo non conta più: Trento deve vincere ad Amburgo, e poi andare a prendersi gli ottavi di Eurocup contro lo Slask Wroclaw.

