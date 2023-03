Diretta Trento Buducnost/ Streaming video tv: vincere può non bastare (Eurocup)

DIRETTA TRENTO BUDUCNOST: OGGI IL VERDETTO?

Trento Buducnost è in diretta dalla BLM Group Arena, alle ore 20:00 di martedì 14 marzo: si gioca per la 16^ giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2022-2023. Può essere la partita che sancisce l’eliminazione della Dolomiti Energia dal torneo: già l’anno scorso Trento aveva chiuso malissimo la sua esperienza internazionale, in questa stagione le cose non sono cambiate e dopo la sconfitta di Gran Canaria il margine di errore è diventato zero, l’uscita dai giochi potrebbe arrivare infatti anche con una vittoria qualora Amburgo, impegnato sul campo dell’Hapoel Tel Aviv, dovesse vincere.

Trento insomma è sostanzialmente eliminata dalla Eurocup: rimane in corsa solo perché deve giocare il match di ritorno contro i tedeschi, dunque potrebbe ancora avere a suo vantaggio la doppia sfida diretta (all’andata ha vinto) e qualificarsi agli ottavi a parità di punti; difficile però pensare a uno scenario simile per tutto quanto si è visto sino a oggi, ma noi comunque aspettiamo la diretta di Trento Buducnost nella speranza che l’Aquila possa comunque prendersi una vittoria che, anche se magri inutile, sarebbe comunque importante per il morale del gruppo allenato da Lele Molin.

DIRETTA TRENTO BUDUCNOST STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Buducnost sarà come sempre affidata ai canali della televisione satellitare: sappiamo infatti che le partite delle nostre squadre in Eurocup vengono trasmesse da questa emittente, dunque sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento che, in assenza di un televisore, potranno rivolgersi al servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, ed è attivabile tramite l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che le informazioni utili su questo match sono consultabili attraverso il sito ufficiale della Eurocup, che troverete su eurocupbasketball.net/eurocup, e qui avrete a disposizione il tabellino play-by-play e il boxoscore aggiornati in tempo reale così come classifiche e calendario della manifestazione.

DIRETTA TRENTO BUDUCNOST: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Buducnost dunque può rappresentare il saluto della Dolomiti Energia alla Eurocup, anche se poi ci saranno altre due partite da giocare: le avversarie di Trento e Amburgo, le due squadre che idealmente si giocano l’ultimo posto nei playoff, sono in lotta per accaparrarsi quella che potrebbe essere una seconda posizione nel gruppo B, attualmente occupata da Ankara, nella migliore delle ipotesi la terza. Abbiamo visto il Buducnost anche in Eurolega in epoca recente: la squadra montenegrina è tra le principali candidate alla vittoria del titolo e vuole riscattare l’amaro epilogo dello scorso anno, con eliminazione agli ottavi di finale.

L’obiettivo è quello di prendersi il fattore campo nel primo turno ad eliminazione diretta, per Trento invece si tratta di provare a vincere e tenere aperto una settimana di più il discorso qualificazione, per poi eventualmente giocarsi tutto nella sfida diretta contro Amburgo. Anche così però potrebbe non bastare per proseguire la corsa: siamo agli sgoccioli dell’esperienza e per il secondo anno consecutivo le cose sono andate malissimo per la squadra di Lele Molin, ma stasera vedremo quello che succederà alla BLM Group Arena…











