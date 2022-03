Diretta Amburgo Trento/ Streaming video tv: una partita senza obiettivi (Eurocup)

DIRETTA AMBURGO TRENTO: ORMAI UNA FORMALITÀ

Amburgo Trento, partita in diretta alle ore 19:30 di mercoledì 30 marzo presso la Edel-Optics.De Arena, si gioca per la 17^ giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2021-2022. Purtroppo è solo una formalità questo match in Germania, come lo sarà l’ultimo che la Dolomiti Energia giocherà settimana prossima: dall’ultimo turno infatti la squadra di Lele Molin è eliminata dalla competizione, la sconfitta subita sul parquet di Ankara ha definito la qualificazione agli ottavi dello Slask Wroclaw e così nemmeno l’esclusione del Lokomotiv Kuban, diventata effettiva, è servita all’Aquila.

Trento paga ovviamente la differenza canestri a sfavore con i polacchi, ma in termini generali un cammino disastroso in Eurocup: nella competizione in cui ha sempre fatto abbastanza bene (benissimo sei anni fa, con la semifinale) in questa stagione la Dolomiti Energia non ha mai trovato ritmo e anzi ha sempre dato la sensazione che le mancasse qualcosa per competere realmente. Visto il passo, meglio così: adesso Trento potrà davvero concentrarsi sulla rincorsa ai playoff in campionato, ma prima bisogna giocare questa diretta di Amburgo Trento e poi un altro match internazionale, dunque vedremo quello che succederà sul parquet.

DIRETTA AMBURGO TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROCUP

La diretta tv di Amburgo Trento sarà affidata alla televisione satellitare: ricordiamo infatti che in questa stagione le partite delle italiane in Eurocup sono un’esclusiva di Sky, e dunque gli abbonati al servizio potranno usufruire delle immagini di questo match. In assenza di un televisore sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; inoltre poi sul sito ufficiale euroleaguebasketball.net/eurocup troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA AMBURGO TRENTO: SITUAZIONE E CONTESTO

Tecnicamente la diretta di Amburgo Trento serve a poco anche alla squadra tedesca, che però un obiettivo potrebbe averlo: quello di sorpassare Ankara e chiudere il gruppo A di Eurocup con il sesto posto in classifica. Vero è anche che le avversarie per gli ottavi, soprattutto se consideriamo che si tratta di una gara secca e non ci sarà comunque il fattore campo a favore, sono tutte tostissime comunque la si giri; le Towers potrebbero anche sfidare la Virtus Bologna lungo la strada verso il titolo, sicuramente stiamo parlando di una realtà che non ha iniziato il torneo pensando concretamente di vincerlo ma il fatto di essersi qualificata agli ottavi è un punto importante per la sua storia.

Trento come detto la voce grossa in Europa l'aveva già fatta tempo addietro; quest'anno davvero la squadra di Lele Molin ha vissuto una stagione internazionale frustrante, subendo brutte sconfitte ma anche cadendo a volte per questione di dettagli, come se ad un certo punto anche la sfortuna si fosse accanita. Del resto, se nella prima parte di stagione il passo in campionato era stato molto migliore, adesso anche nella sua dimensione nazionale la Dolomiti Energia sta faticando parecchio, tanto che nelle ultime settimane si è addirittura avvicinato lo spettro della retrocessione. Vedremo, questa partita per Molin potrebbe essere una buona occasione per testare qualche giocatore che nelle rotazioni è maggiormente sacrificato, e dunque non del tutto inutile…











