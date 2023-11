DIRETTA VENEZIA AMBURGO/ Video streaming tv: le statistiche delle due squadre (Eurocup, 28 novembre 2023)

DIRETTA VENEZIA AMBURGO: LE STATISTICHE

Non ci sono precedenti per la diretta di Venezia Amburgo, però possiamo fare qualche comparazione circa le statistiche che le due squadre stanno mettendo insieme in questa Eurocup. La Reyer segna 80,3 punti a partita e dunque, tutto sommato, il suo attacco regge; ha 34,1 rimbalzi di cui 7,8 offensivi e i canestri segnati su assist sono 19,5 a partita. Tuttavia il dato sui recuperi e palle perse è negativo e non di poco: Venezia pecca di aggressività difensiva e ha appena 6,8 recuperi a partita, a fronte di 12,8 palle perse. Questo differenziale ovviamente va sempre letto in un contesto, ma una forbice simile deve fare riflettere anche in senso assoluto, così come il 68,7% ai liberi che è un dato certamente poco lusinghiero.

Amburgo ha 77,9 punti a partita, statistica non lontana da quella della Reyer; praticamente identici i rimbalzi (34,0) e attenzione perché i tedeschi vanno forte a livello offensivo, catturandone 11,6 a serata. Il dato sugli assist è di 15,9, quello su palle perse e recuperi è ancora peggiore di quello di Venezia perché stiamo parlando, rispettivamente, di 5,5 e 14,3. La statistica sui tiri liberi è curiosamente identica a quella della Reyer, ma anche dall’arco le due squadre si equivalgono (35% per Venezia, 34,6% per Amburgo); i tedeschi però tirano decisamente peggio da 2 punti, avendo il 49% contro il 56,9% degli orogranata. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VENEZIA AMBURGO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Amburgo sarà garantita agli abbonati della televisione satellitare, perché va ricordato che le partite di Eurocup delle nostre due rappresentanti sono appannaggio di questa emittente. Si tratterà di una visione riservata agli abbonati, che in assenza di un televisore potranno seguire il match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go. Inoltre bisogna dire che sul sito www.euroleaguebasketball.net/eurocup troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico della partita, ma anche le classifiche dei due gironi e il calendario della Eurocup.

VENEZIA AMBURGO: LA REYER NON PUÒ SBAGLIARE!

Venezia Amburgo è in diretta dal Taliercio di Mestre, alle ore 20:00 di martedì 28 novembre: la partita è valida per la nona giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2023-2024, dunque per la Reyer termina questa sera il girone di andata e la squadra orogranata ha bisogno di risollevare la testa. Battuta a Riga dal Prometey, Venezia è scivolata ad un record di tre vittorie e cinque sconfitte: attualmente non è sufficiente per garantirsi i primi sei posti che manderebbero la squadra almeno al playoff, ma questa sera ci sarà una bella occasione per migliorare la propria situazione nella graduatoria.

Infatti Amburgo sta faticando parecchio nell’attuale Eurocup: ha vinto una sola partita ed è già staccata dal resto del gruppo, certo il tempo per recuperare viene concesso dal format del torneo ma è anche vero che al momento è difficile immaginare che i tedeschi possano proseguire la loro avventura, e dunque bisogna approfittare dello scenario. Una Reyer poco brillante in ambito europeo ci deve provare; vedremo come andranno le cose nella diretta di Venezia Amburgo, aspettando la quale possiamo fare qualche considerazione sui temi principali del match.

DIRETTA VENEZIA AMBURGO: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Venezia Amburgo: la Reyer non è ancora riuscita a fare i conti con il giusto ritmo in Eurocup, bisogna ricordare che quest’anno la formula è cambiata e a superare il girone saranno soltanto le prime sei squadre in classifica, con le prime due che andranno direttamente ai quarti di finale e le altre che dovranno giocare il playoff. Questo concede ovviamente meno margine a Venezia, che entrando in questa ultima giornata di andata occupa l’ottavo posto: adesso è arrivato il momento del riscatto e questa partita non si può sbagliare.

Vero che l’Eurocup è una competizione nella quale rimontare è possibile, vero è anche che essere partiti 3-5 non è lusinghiero per una Venezia che l’anno scorso veniva addirittura indicata tra le favorite per sollevare il trofeo e arrivare in Eurolega; contro Amburgo però la squadra di Neven Spahija parte certamente favorita e dovrà dimostrare sul proprio parquet di saper tenere un livello che in Serie A1 le ha permesso di andare a lottare per il primo posto in regular season. Adesso mettiamoci comodi, tra poche ore sarà il momento di lasciar parlare la diretta di Venezia Amburgo.











