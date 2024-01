DIRETTA VENEZIA PROMETEY/ Video streaming tv: la delusione di Neven Spahija (Eurocup, 30 gennaio 2024)

DIRETTA VENEZIA PROMETEY: PARLA SPAHIJA

Mentre si avvicina la diretta di Venezia Prometey, dobbiamo fare un passo indietro all’analisi da parte del coach Neven Spahija dopo la sconfitta casalinga contro i Vilnius Wolves che ha sancito per la Reyer l’eliminazione dalla Eurocup: “Vorrei congratularmi con loro per la vittoria, soprattutto per l’ultimo quarto. Avevano più energia e freschezza di noi, hanno segnato i loro tiri. Noi eravamo corti nelle rotazioni, pochi giocatori a disposizione, e inoltre non penso abbiamo giocato bene la nostra pallacanestro. Anche la differenza a rimbalzo, i 16 offensivi concessi a loro, penso siano legati ai problemi di rotazioni”.

Coach Spahija aveva insistito molto su questo punto che chiarisce molte delle difficoltà che attualmente sta avendo la sua Umana Reyer Venezia: Onestamente mi dispiace per la situazione, ma ci siamo ritrovati a febbraio a avere la squadra che volevamo da agosto e dopo tre partite abbiamo perso tutto di nuovo. Non è facile per me. Non è una scusa, ma così è difficile organizzare una squadra di basket. Abbiamo vinto i primi tre quarti e perso così l’ultimo quarto, vuol dire tanto”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VENEZIA PROMETEY STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Prometey sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, ancora una volta “casa” della Eurocup di basket, inoltre sarà a disposizione anche una doppia diretta streaming video di Venezia Prometey, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da DAZN per i propri abbonati, senza dimenticare le informazioni disponibili tramite il sito Internet euroleague.tv, nella sezione Eurocup.

VENEZIA PROMETEY: PARTITA INUTILE PER LA REYER

Venezia Prometey, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, martedì 30 gennaio 2024, naturalmente presso il Palasport Taliercio, si gioca per la diciassettesima e penultima giornata del girone A di Eurocup 2023-2024, ma purtroppo per la Umana Reyer Venezia il lungo cammino della regular season ha già emesso il suo verdetto, cioè l’eliminazione. Il rendimento di Venezia infatti è stato fin qui caratterizzato da sei vittorie a fronte di dieci sconfitte e si è creato un buco proprio fra la sesta e la settima posizione. Fra i promossi c’è anche il Prometey Slobozhanske, perché gli ucraini hanno nove vittorie e sette sconfitte, per Venezia è un gap impossibile da recuperare con appena due partite da disputare

Appena una settimana fa accennavamo alla diretta di Venezia Prometey come di una partita potenzialmente di fondamentale importanza, ma la Reyer ha perso in casa contro i lituani Wolves Vilnius mentre il Prometey ha colto una preziosa vittoria esterna contro l’Hapoel Tel Aviv, così Venezia invece di avvicinarsi ai rivali odierni li ha visti allontanarsi definitivamente, rendendo la partita di stasera utile solo per gli ucraini, che pensando alle fasi successive vorrebbero ulteriormente migliorare il loro attuale sesto posto. Un impegno europeo è comunque sempre da onorare: che cosa succederà quindi nella diretta di Venezia Prometey?

DIRETTA VENEZIA PROMETEY: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Venezia Prometey, dobbiamo quindi ripercorrere un cammino in Eurocup che purtroppo è da definire come fortemente deludente per la Umana Reyer Venezia, matematicamente eliminata con ben due giornate d’anticipo sulla fine del girone. Troppi alti e bassi fino a questo momento per i lagunari, che si erano messi nei guai già con ben tre sconfitte iniziali consecutive, poi avevano vissuto una fase più positiva caratterizzata dalle vittorie contro Joventut Badalona, Olimpia Lubiana e Wolves Vilnius nel giro di quattro partite, che divennero quattro successi su sei con l’affermazione contro Amburgo a fine novembre.

Purtroppo il mese di dicembre è stato invece devastante per Venezia, che ha infatti incassato quattro sconfitte consecutive con le quali la Reyer era precipitata decisamente in basso in classifica prima di provare a riaccendere la luce con le due vittorie consecutive maturate nella prima parte del mese di gennaio, che avevano ravvivato la speranza prima della doccia fredda del ko casalingo contro Vilnius, che ha reso inutile quello che stasera avrebbe potuto essere invece una sorta di spareggio. Niente di tutto questo, possiamo solo rendere onore agli avversari e sperare comunque che la Reyer possa onorare quella che sarà la sua ultima partita casalinga in Eurocup per la stagione: la diretta di Venezia Prometey sarà almeno un onorevole commiato?











