Diretta America’s Cup 2021/ Streaming video Rai Luna Rossa New Zealand: regate 7-8

DIRETTA AMERICA’S CUP 2021: SVOLTA DI LUNA ROSSA?

Siamo ancora in diretta con l’America’s Cup 2021 dal Golfo di Hauraki ad Auckland: anche questa notte, a partire dalle ore 4.00 italiane (le 16.00 locali), Luna Rossa e New Zealand saranno in acqua per le regate 7-8 della leggendaria competizione velica nella quale fino ad ora è regnato l’equilibrio. Nelle tre giornate di competizione finora disputate nella America’s Cup 2021, le due imbarcazioni di Luna Rossa e New Zealand hanno vinto una gara a testa e dunque oggi per le regate 7-8 della America’s Cup 2021 si partirà dal 3-3. Per Luna Rossa c’è già la grande soddisfazione di essere la migliore sfida italiana della storia, perché nelle due precedenti occasioni in cui una imbarcazione del nostro Paese aveva raggiunto l’America’s Cup (Moro di Venezia 1992 e Luna Rossa 2000), avevamo raccolto un solo punto.

Questo però evidentemente non basta più a Luna Rossa Prada Pirelli, che ormai sa di poter lottare ad armi pari con Emirates Team New Zealand. A fare la differenza potrebbero essere i dettagli: intanto, ci attende un’altra notte di emozioni in diretta dalla America’s Cup 2021.

DIRETTA AMERICA’S CUP 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE REGATE

La diretta tv della America’s Cup 2021, vale oggi come per tutte le altre regate, sarà affidata sia alla televisione di Stato sia a quella satellitare: nel primo caso il canale di riferimento in chiaro per tutti sarà Rai Due, mentre nel secondo i clienti Sky dovranno andare al numero 205 del decoder e selezionare Sky Sport America’s Cup. Entrambe le emittenti metteranno a disposizione il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: quindi sito o app ufficiali di Rai Play oppure attivazione di Sky Go, sempre utilizzando PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA AMERICA’S CUP 2021: IL CONTESTO

Con le regate 7-8 in programma oggi, domenica 14 marzo, la diretta della America’s Cup 2021 entra sempre più nel vivo: se uno dei due consorzi avesse dominato, oggi avrebbe potuto addirittura già chiudere (servono sette successi per vincere la Coppa). Luna Rossa e New Zealand invece si stanno contendendo la Brocca sul filo dell’equilibrio e la situazione dice 3-3. Impossibile sbilanciarsi sull’esito finale della manifestazione, considerate anche le grandi prestazioni che entrambe le barche hanno offerto finora: sono i dettagli a decidere, in particolare le partenze che hanno davvero un peso fondamentale per indirizzare l’intera regata. Lo abbiamo notato fin dal primo giorno: finora in questa finale della America’s Cup 2021, chi ha “vinto” la partenza ha poi sempre tagliato il traguardo con il successo. Nella scorsa notte, ad esempio, Luna Rossa ha vinto la quinta regata e New Zealand ha risposto imponendosi invece nella sesta regata. In entrambe le circostanze è stata determinante appunto la partenza, che ha creato un gap poi incolmabile in condizioni di vento molto leggero: Luna Rossa è stata la migliore nella prima, nonostante New Zealand si fosse presa il lato che nelle quattro regate dei giorni precedenti era sempre stato il vincente; nella seconda regata invece Luna Rossa ha pagato un “buco di vento” e così i padroni di casa sono scattati e per il team italiano non c’è stato più niente da fare. Cosa succederà stanotte nelle regate 7-8 di America’s Cup 2021?

