DIRETTA AMERICA’S CUP 2024 NEW ZEALAND VS INEOS BRITANNIA: MATCH POINT PER I KIWI

Potrebbe essere l’ultimo giorno in compagnia della diretta America’s Cup 2024 oggi, sabato 19 ottobre, perché nelle acque di Barcellona i defender hanno l’occasione per chiudere a loro favore i conti della finale New Zealand vs Ineos Britannia. In programma ci sono la nona e la decima regata per la Coppa America, il trofeo più antico e ambito al mondo per la vela, che oggi potrebbe quindi riprendere la strada della Nuova Zelanda, già detentrice: infatti ieri c’è stata una doppia vittoria per i kiwi, che si sono portati sul 6-2 e ai quali quindi adesso basta un solo altro successo per chiudere i conti.

Ecco allora che oggi la diretta America’s Cup 2024 potrebbe anche essere un atto unico, dal momento che un successo di Emirates Team New Zealand nella nona regata renderebbe inutile la decima, che si disputerà solo in caso di vittoria di Ineos Britannia in gara-9. Gli inglesi sono sull’orlo del baratro e la situazione fa ancora più male dopo le grandi speranze che erano nate con il doppio successo di mercoledì, quando i giochi si erano riaperti dopo l’iniziale 4-0 per New Zealand. Adesso però tutto è tornato in favore dei defender e per gli sfidanti servirebbe una sorta di miracolo sportivo: potrà arrivare oppure dalle ore 14.00 circa vivremo l’ultimo giorno della diretta America’s Cup 2024 con New Zealand vs Ineos Britannia?

AMERICA’S CUP 2024 NEW ZEALAND VS INEOS BRITANNIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Il fatto di essere arrivati al momento potenzialmente decisivo potrebbe attirare anche qualche telespettatore occasionale, allora è particolarmente significativo ricordare che la diretta tv della America’s Cup 2024 sarà ancora una volta in chiaro per tutti su Italia 1 e che di conseguenza New Zealand vs Ineos Britannia è fruibile anche sul portale Mediaset Infinity in mobilità. Inoltre, gli abbonati alla televisione satellitare avranno a disposizione anche il canale tematico Sky Sport America’s Cup (numero 205 del decoder), oppure la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go oppure Now TV.

DIRETTA AMERICA’S CUP 2024: NEW ZEALAND VS INEOS BRITANNIA PUÒ ANCORA STUPIRCI?

Avvicinandoci a questa giornata fondamentale per la diretta America’s Cup 2024, è chiaro che gli sfidanti non possono più fare molti calcoli. La finale New Zealand vs Ineos Britannia è nettamente indirizzata verso i defender e per gli inglesi la cosa migliore è pensare a vincere una regata alla volta per cercare di rimanere in lizza. Poteva essere uno scenario molto credibile mercoledì, è tornato ad essere maledettamente complicato ieri, perché non solo New Zealand ha vinto entrambe le regate del venerdì, ma le ha letteralmente dominate, con vantaggi vicini o anche superiori al minuto, che sono un’enormità in questo genere di competizione.

Ecco allora che tecnicamente la sfida dovrebbe ormai essere definitivamente indirizzata: New Zealand ha in mano le sorti della diretta America’s Cup 2024 e non dovrebbe nemmeno soffrire eccessivamente la pressione, dal momento che i neozelandesi sono abituati a competere al massimo livello, mentre é Ineos Britannia la debuttante, già orgogliosa di avere riportato il Regno Unito nella finale di Coppa America per la prima volta dopo 60 anni. Adesso però servirebbe un capolavoro forse addirittura inimmaginabile per provare a riscrivere la storia fino in fondo…