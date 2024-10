DIRETTA AMERICA’S CUP 2024 NEW ZEALAND VS INEOS BRITANNIA: OGGI QUINTA E SESTA REGATA

Ci avvieremo a un epilogo senza storia oppure saranno ancora possibili sorprese? La diretta America’s Cup 2024 oggi, mercoledì 16 ottobre 2024, riparte dopo un giorno di pausa nelle acque di Barcellona con la quinta e la sesta regata della finale New Zealand vs Ineos Britannia e di conseguenza la posta in palio è sempre più alta, soprattutto per la sfidante Ineos Britannia che è di fatto già sull’orlo del baratro, avendo perso tutte le prime quattro regate disputate da sabato pomeriggio fino al recupero di lunedì, in uno scenario che finora ci parla di una superiorità abbastanza evidente da parte di Emirates Team New Zealand.

Quattro regate sono sufficienti per affermare che finora la diretta America’s Cup 2024 ha visto i defender velocissimi, soprattutto di bolina, e anche praticamente immuni da errori fino a questo momento. Forse proprio questa potrebbe essere una variabile, perché comunque sappiamo che i margini di errore sono sempre molto ridotti: Ineos ha bisogno di un episodio che potrebbe cambiare il trend di una finale praticamente a senso unico, però più passano le regate e più New Zealand acquisisce ulteriore sicurezza. Ecco perché oggi potrebbe essere di fatto l’ultimo bivio nella diretta America’s Cup 2024 di New Zealand vs Ineos Britannia, come sempre in acqua dalle ore 14.00 circa.

DIRETTA AMERICA’S CUP 2024: EPILOGO SEGNATO?

In effetti questa sera potremmo essere addirittura sul 6-0 e questo è lo scenario che Ineos Britannia deve evitare tutti i costi nella sfida contro New Zealand che sta caratterizzando la diretta America’s Cup 2024. Ricordiamo infatti che servono sette vittorie per aggiudicarsi il trofeo e quindi i kiwi potrebbero arrivare addirittura a un solo passo dalla conferma del titolo nello scenario a loro più favorevole. Vero che ci sarebbe sempre il fantasma del 2013 ad aleggiare, ma è altrettanto chiaro che certe vicende diventano leggendarie proprio perché uniche e probabilmente irripetibili…

La regata disputata lunedì ha mostrato una differenza non esagerata e Ineos potrebbe quindi appigliarsi a questa speranza di un distacco forse in calo rispetto a New Zealand, che però naturalmente ha potuto gestire la situazione, sia nell’andamento della singola regata sia a questo punto nella gestione della finale nel suo complesso. La situazione è quindi ideale per Nathan Outteridge e Peter Burling: continuerà tutto su questi “binari” anche oggi oppure la diretta America’s Cup 2024 potrebbe ancora infiammarsi? La risposta deve arrivare oggi…