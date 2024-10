DIRETTA AMERICA’S CUP 2024: COMINCIA LA FINALE NEW ZEALAND VS INEOS BRITANNIA

Oggi sabato 12 ottobre la diretta America’s Cup 2024 vive un giorno fondamentale, perché comincia la finale New Zealand vs Ineos Britannia. Il giorno è simbolicamente significativo, l’anniversario della scoperta dell’America che resta ovviamente la più grande impresa della storia compiuta con barche a vela, il contesto è ovviamente completamente diverso sotto ogni punto di vista ma il riferimento consente di conferire ulteriore fascino al via alla competizione sportiva più antica del mondo tra quelle esistenti ancora oggi.

Dopo le lunghe settimane di regate servite a designare lo sfidante, ecco allora che la diretta America’s Cup 2024 apre il duello decisivo. In ottica italiana ci dispiace che Luna Rossa si sia fermata a un passo dall’obiettivo, ma dobbiamo ammettere che Ineos Britannia ha vinto con pieno merito la Louis Vuitton Cup e di conseguenza ci saranno i britannici a sfidare i detentori di Emirates Team New Zealand al meglio delle tredici regate, a cominciare appunto da oggi alle ore 14.00, quando si apriranno le danze per la diretta America’s Cup 2024.

AMERICA’S CUP 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Siamo giunti all’atto decisivo, ma la diretta tv America’s Cup 2024 non presenterà variazioni significative rispetto alla copertura che era garantita alla Louis Vuitton Cup. Ecco allora Italia 1 in chiaro e anche i canali di Sky Sport (ma in questo caso solo per gli abbonati). Il doppione si ripropone anche per la diretta streaming video America’s Cup 2024, tramite Mediaset Infinity per tutti, oppure Sky Go e Now Tv per gli abbonati.

DIRETTA AMERICA’S CUP 2024: IL REGOLAMENTO E LA STORIA

Sottolineiamo adesso alcuni aspetti del regolamento per la diretta America’s Cup 2024: la finale New Zealand vs Ineos Britannia si svolgerà al meglio delle tredici regate, di conseguenza serviranno sette vittorie per conquistare l’ambito trofeo. In programma ce ne saranno due per ogni giorno di gara a Barcellona, condizioni meteo permettendo, alternando giorni di gara come oggi e anche domani ad altri di riposo o eventualmente disponibili per recuperi, come saranno lunedì e martedì. Da calendario si gareggerà anche mercoledì e venerdì prossimo, poi si procederà ad oltranza se necessario.

Adesso siamo nel regno della tecnologia, ma il ritorno in finale di un equipaggio britannico ci consente anche un tuffo nella storia, perché nel 1851 persero contro gli statunitensi la prima edizione della competizione, che da allora hanno inseguito ma senza mai riuscire a vincerlo. Addirittura era dal 1964 che la Gran Bretagna mancava dalla finale di America’s Cup, mentre New Zealand ha vinto per ben quattro volte e adesso vuole impedire alla ex madrepatria di colmare questo vuoto. Tutto fascino ulteriore per la diretta America’s Cup 2024 della finale New Zealand vs Ineos Britannia…