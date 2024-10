DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024, LUNA ROSSA VS INEOS BRITANNIA: PER RESTARE IN CORSA!

Siamo giunto al momento decisivo della diretta Louis Vuitton Cup 2024, perché la finale Luna Rossa vs Ineos Britannia vede gli inglesi in vantaggio per 6-4 e di conseguenza ad un passo dal traguardo, dal momento che chi arriverà a sette vittorie conquisterà il posto in America’s Cup per sfidare i defender di New Zealand. L’obiettivo di Luna Rossa è quindi quello di allungare la sfida: condizioni meteo permettendo, si gareggerà a cominciare dalle ore 14.10 con l’undicesima regata, che chiuderebbe subito in conti in caso di vittoria da parte da Ineos.

Una vittoria di Luna Rossa renderebbe invece necessaria anche gara-12 nella diretta Louis Vuitton Cup 2024, che sarebbe in programma indicativamente alle ore 15.10 e sarebbe comunque ancora un match-point per Ineos. Per Luna Rossa Prada Pirelli l’unica possibilità è quindi quella di vincere entrambe le regate di oggi, per ristabilire la parità sul 6-6 e rimandare il verdetto a gara-13 di domani, che sarebbe a quel punto evidentemente un vero e proprio spareggio. Non c’è più margine d’errore per gli uomini dello skipper Max Sirena, la diretta Louis Vuitton Cup 2024 della finale Luna Rossa vs Ineos Britannia oggi garantirà emozioni con una posta in palio altissima.

LOUIS VUITTON CUP 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LUNA ROSSA VS INEOS BRITANNIA

Oggi è un giorno potenzialmente decisivo e allora tifosi e appassionati sanno che non dovranno prendere impegni nel pomeriggio, per concentrare la loro attenzione sulla diretta tv Louis Vuitton Cup 2024, garantita su Italia 1 per la finale Luna Rossa vs Ineos Britannia in chiaro e con l’alternativa del servizio di diretta streaming video disponibile tramite Mediaset Infinity. Per gli abbonati alla televisione satellitare si aggiunge poi la diretta Louis Vuitton Cup 2024 anche su Sky Sport America’s Cup (canale numero 205), oltre che in streaming grazie a Sky Go o Now TV.

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024, LUNA ROSSA AL BIVIO DECISIVO

La diretta Louis Vuitton Cup 2024 è vissuta sul filo dell’equilibrio per gran parte della finale Luna Rossa vs Ineos Britannia. L’inizio era stato fantastico per gli italiani, con un successo per ben 46” in gara-1, un margine mai più ottenuto da nessuna delle due parti. I primi quattro giorni di regate sono finiti tutti con una vittoria per parte, così la parità si è consolidata nonostante qualche contrattempo, soprattutto per Luna Rossa, che per ben due volte di fatto ha lasciato strada a Ineos senza gareggiare.

La logica conseguenza di tutto questo tuttavia è che sarebbe bastato poco per spezzare questo equilibrio: ciò è successo mercoledì in favore di Ineos, che infatti ha vinto entrambe le regate del giorno (non era ancora successo) salendo sul 6-4 e guadagnando così di fatto tre match-point, diremmo nel tennis o nel volley. Inutile fare tanti ragionamenti, Luna Rossa deve pensare a vincere ogni singola regata per allungare la serie e poi si vedrà: sarà il giorno del verdetto per la diretta Louis Vuitton Cup 2024 o si arriverà a domani?