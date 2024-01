DIRETTA ANADOLU EFES VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: storia in due atti (Eurolega, 12 gennaio 2024)

DIRETTA ANADOLU EFES VIRTUS BOLOGNA: I TESTA A TESTA

I precedenti nella diretta di Anadolu Efes Virtus Bologna sono cinque: di questi, tre li ha vinti la Segafredo che dunque comanda lo scenario, ma bisogna chiaramente dire che due gare sono molto lontane nel tempo e precisamente fanno riferimento alla Top 16 della stagione 2001-2022, davvero un’altra vita cestistica per la Virtus Bologna. La quale sul parquet dell’Anadolu Efes ha vinto solo una volta, e proprio 22 anni fa: era il 28 febbraio 2002 e la partita era terminata con il risultato di 73-76, con rimonta nel secondo tempo e 39 punti combinati di Manu Ginobili e Alessandro Frosini, con doppia cifra raggiunta anche da David Andersen e Matjaz Smodis (questi due e Frosini avevano anche combinato per 20 rimbalzi).

Diretta/ Maccabi Virtus Bologna (risultato finale 95-78): caduta delle V nere! (Eurolega, 10 gennaio 2024)

L’altra partita giocata qui ha visto invece prevalere l’Anadolu Efes, in maniera netta: marzo scorso, risultato 86-67 e gara girata nei due quarti centrali. Solo 5 punti, con 4 rimbalzi e 5 assist, per Shane Larkin ma ci aveva pensato Tibor Pleiss con 13 punti, mentre Vasilje Micic aveva chiuso con 7 punti e 2/10 dal campo ma anche 11 assist, anche se purtroppo non avevamo potuto assistere al duello tra playmaker serbi perché quella sera Milos Teodosic era infortunato, per la Virtus Bologna c’erano stati 17 punti di un Nico Mannion raramente visto in quella veste con la canotta delle V nere. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Reggio Emilia Virtus Bologna (risultato finale 72-66): Hervey ispira, la Reggiana va a Torino!

ANADOLU EFES VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Anadolu Efes Virtus Bologna sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Alba Berlino Virtus Bologna (risultato finale 68-83): una bella vittoria! Eurolega 5 gennaio 2024

PER SOGNARE ANCORA!

Anadolu Efes Virtus Bologna è in diretta dalla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, alle ore 18:30 di venerdì 12 gennaio: si gioca per la 21^ giornata di basket Eurolega 2023-2024, quarta di ritorno in un girone unico sempre entusiasmante e che fino a questo momento ci ha consegnato una Segafredo grande protagonista. La Virtus Bologna sta correndo concretamente per la vittoria della regular season: traguardo che certamente passa dal Real Madrid ma che è tutt’altro che peregrino, visto che le V nere stringono da tempo la seconda posizione in classifica.

Più nel dettaglio, le prestazioni offerte dalla squadra di Luca Banchi ci hanno detto che questa V nera ha la grande possibilità, peraltro molto vicina, di volare direttamente al playoff senza passare dal turno di spareggio; sarebbe già tanto per le possibilità di andare a prendersi una Final Four che manca da tempo immemore. Aspettando che la diretta di Anadolu Efes Virtus Bologna prenda il via, possiamo fare qualche considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa intensa serata di Eurolega alla Sinan Erdem Sports Hall.

DIRETTA ANADOLU EFES VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca tra poco la diretta di Anadolu Efes Virtus Bologna: partita che fino a un paio di anni fa sarebbe stato un grande scontro con una squadra tra le favorite per la vittoria dell’Eurolega, ma che adesso non è più tale. L’Efes, che questa competizione l’ha vinta per due stagioni consecutive segnando a suo modo un’epoca, è tornata nei ranghi: già l’anno scorso non era riuscita a qualificarsi ai playoff (non coronando una rimonta che invece era riuscita in precedenza), oggi addirittura i turchi sono terzultimi in classifica e lontani anche dalla possibilità di giocare il play in.

L’addio di Ergin Ataman e Vasilije Micic si è fatto sentire, così come quello di Bryant Dunston che oggi gioca proprio per la Virtus Bologna; la Segafredo dunque deve approfittare di questa situazione sapendo bene che vincere alla Sinan Erdem Sports Hall è comunque complicato, ma che loscenario disegnato in Eurolega concede una chance per prendersi un altro successo e avvicinare ancor più la qualificazione diretta ai quarti di finale. Staremo dunque a vedere come andranno le cose nella diretta di Anadolu Efes Virtus Bologna, che tra qualche ora ci farà finalmente compagnia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA