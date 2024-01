Diretta/ Ancona Entella (risultato 0-0) streaming video tv: poche emozioni! (Serie C, 7 gennaio 2024)

DIRETTA ANCONA ENTELLA (RISULTATO 0-0): PRIMO TEMPO

Inizio la sfida che vada affrontarsi allo stadio Del Conero di Ancona, i padroni di casa che affrontano la Virtus Entella allenata da Fabio Gallo. Nei primi minuti c’è molto equilibrio in campo con le due formazioni che si studiano nel tentativo di capire come attaccare al meglio la propria avversaria. Prima occasione darete che capita alla squadra ligure. Colpo di testa il numero 21 Faggioli che però spara alto sopra la traversa.

Ritmi piuttosto bassi con gli ospiti attaccati maggiormente mentre i padroni di casa che cercano di servire al meglio l’attaccante Alberto Spagnoli. Per l’ex centravanti della FeralpiSalò, scontro con il difensore goleador Bonini. Partita in equilibrio alla prima frazione di gioco. (Marco Genduso)

DIRETTA ANCONA ENTELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta che pone di fronte Ancona Entella sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo la classifica e le statistiche più interessanti. Padroni di casa che si ritrovano al quattordicesimo posto in classifica con 21 punti collezionati delle prime 19 gare di campionato. Le reti realizzate sono 22 mentre 25 quelle subite che la proiettano al quarto posto delle difese più battute di questo campionato. In tema marcatori da tenere d’occhio il bomber di questa squadra. Stiamo ovviamente parlando di Alberto Spagnoli, attaccante a quota 8 reti arrivato due anni fa dopo l’esperienza con i Leoni del Garda terminata anzitempo ai play off alla luce dell’eliminazione contro il Palermo, poi i vincitori della competizione.

Dall’altra parte i liguri risultano una squadra molto quadrata con 17 gol fatti e altrettanti subiti. I punti sono 24 mentre il miglior marcatore risulta essere il difensore Federico Bonini con tre reti. Alla formazione ligure manca decisamente un attaccante abile in zona rete. Tuttavia, è presente in rosa Claudio Santini, centravanti con un grande vizio del gol ma quest’anno ha gonfiato la rete solamente in due occasioni. (Marco Genduso)

ANCONA ENTELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Ancona Entella sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ancona Entella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

ANCONA ENTELLA: RISCHIO LIGURE!

Ancona Entella, in diretta domenica 7 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Attualmente, l’Ancona si trova al quattordicesimo posto nella classifica del Girone B di Serie C, avendo ottenuto 21 punti dopo diciannove giornate. La squadra allenata da Gianluca Colavitto ha chiuso il 2023 con una serie di risultati negativi, non riuscendo a ottenere una vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato. I Dorici arrivano a questa partita dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lucchese nell’ultima partita dell’anno, preceduta da un buon pareggio per 1-1 ottenuto in casa contro il Pescara. Dei 21 punti totali, ben 14 sono stati conquistati al “del Conero”, dove l’Ancona spera di ritrovare il successo in questo match.

L’Entella attualmente si trova al nono posto nel Girone B di Serie C, con 24 punti ottenuti in diciannove giornate, alla pari di Lucchese e Gubbio. La squadra di Fabio Gallo ha concluso la prima metà della stagione appena dentro la zona play off, mantenendosi nella top-10 grazie alla vittoria per 0-1 ottenuta sul campo della Recanatese nell’ultimo match del 2023. Curiosamente, l’Entella è il quinto peggior attacco del Girone B con soli 17 gol segnati, ma allo stesso tempo possiede la quinta miglior difesa, avendo subito altrettanti gol. Reduce da tre risultati positivi nelle ultime trasferte, l’Entella cercherà di mantenere il vantaggio in questo scontro diretto con l’Ancona.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Ancona Entella, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perucchini, Clemente, Cella,Pellizzari, Martina, Coli Saco, Gatto, Paolucci, Spagnoli, Cioffi, Energe. Risponderà l’Entella allenata da Fabio Gallo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: De Lucia, Parodi, Manzi, Sadiki, Bonini; Corbari, Petermann, Tascone; Meazzi; Santini, Zamparo.

ANCONA ENTELLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ancona Entella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Ancona con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.











