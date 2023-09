DIRETTA/ Ancona Gubbio video streaming tv: una storia lunghissima (Serie C, 9 settembre 2023)

DIRETTA ANCONA GUBBIO: I TESTA A TESTA

La diretta di Ancona Gubbio ci racconta di una partita con parecchi precedenti: due sono parecchio datati (stagione 1947-1948), in totale ne abbiamo 15 e il bilancio è abbastanza curioso. Le prime cinque partite le ha vinte l’Ancona, che poi ha festeggiato altre due volte su tre ma ha perso quattro delle cinque seguenti, senza mai vincere; è tornato a farlo lo scorso gennaio, con un 1-0 esterno. Dunque, abbiamo otto affermazioni dei dorici a fronte di sei vittorie del Gubbio, e un solo pareggio. Ancona che tra l’altro aspetta dall’agosto 2014 di tornare a battere gli umbri al Del Conero: era una partita valida per il girone di Coppa Italia, risolta nel finale del primo tempo dal gol di Daniele Paponi.

DIRETTA/ Torres Ancona (risultato finale 1-1): Saporiti risponde a Di Massimo

Il Gubbio invece è passato due volte consecutive sul campo dell’Ancona, sempre nel 2022 (marzo e settembre) e in generale ha cinque vittorie esterne sulle sei totali: un dato che ovviamente fa ben sperare in vista dell’imminente partita. Il successo più recente al Del Conero, per la quarta giornata dello scorso campionato, aveva fatto registrare un Gubbio in dieci dal 22’ per l’espulsione di Alex Redolfi; a cinque minuti dal 90’ parità numerica ripristinata per il secondo giallo a Davide Mondonico, due minuti più tardi Lorenzo Di Stefano aveva segnato il gol decisivo. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Entella Ancona (risultato finale 1-1): un punto a testa!

ANCONA GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Ancona Gubbio sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ancona Gubbio in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Ancona Gubbio, in diretta sabato 9 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre hanno iniziato la stagione con un pareggio nella prima partita di campionato. La squadra guidata da Marco Donadel ha ottenuto un buon risultato pareggiando 1-1 al Comunale di Chiavari contro l’Entella. Risultato incoraggiante contro una delle formazioni sulla carta favorite nella lotta per la promozione.

DIRETTA/ Gubbio Pineto (risultato finale 1-1): Pellegrino trova il pari! (Serie C, 1 settembre 2023)

D’altra parte, la formazione allenata da Piero Braglia è stata fermata sullo stesso punteggio in casa dal neopromosso Pineto. Entrambe le squadre sono ora alla ricerca dei primi 3 punti della stagione. Il 18 settembre 2022 il Gubbio ha vinto di misura, con il punteggio di 0-1, l’ultimo precedente di campionato in casa dell’Ancona. Ultima vittoria dorica datata 10 0tt0bre 2004, 1-0 per l’Ancona nell’ultima occasione in cui i marchigiani sono riusciti a battere il Gubbio in casa.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Ancona Gubbio, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona, Marco Donadel schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perucchini; Cella, Marenco, Barnabà; Agyemang, Gatto, Nador, Basso; Paolucci; Spagnoli, Cioffi. Risponderà il Gubbio allenato da Piero Braglia con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Vettorel; Pirrello, Signorini, Mercadante; Spina, Casolari, Mercati, Bulevardi, Di Marco; Udoh, Di Massimo.

ANCONA GUBBIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ancona Gubbio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Ancona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA