Diretta/ Ancona Matelica Montevarchi streaming video tv: bel match al 1^ turno

DIRETTA ANCONA MATELICA-MONTEVARCHI: SFIDA INTERESSANTE PER LA COPPA ITALIA SERIE C

Ancona Matelica Aquila Montevarchi, in diretta sabato 21 agosto 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valevole per il primo turno a eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. Scontro tra squadre che rappresentano delle novità in terza serie. Dopo i duri anni del fallimento e delle serie dilettantistiche, il calcio dei professionisti torna ad Ancona, con la fusione col Matelica, piccolo club marchigiano che l’anno scorso è stato protagonista dei play off per la Serie B. Confermato il tecnico Colavitto, la formazione biancorossa proverà ora a rilanciarsi verso un passato fatto anche di Serie A.

Il Montevarchi è un’altra realtà che fino agli anni ’90 era una formazione abituata a giocare in Serie C. Dopo anni di difficoltà l’Aquila si è riconquistata la vetrina del calcio che conta. La formazione toscana lavora per allestire una formazione competitiva dopo il salto di categoria, quello di Coppa Italia sarà sicuramente un primo test interessante per i rossoblu che hanno avuto a che fare anche col Covid che ha fatto saltare alcune importanti amichevoli nel precampionato.

DIRETTA ANCONA MATELICA MONTEVARCHI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Matelica Aquila Montevarchi non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Coppa Italia di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA MATELICA AQUILA MONTEVARCHI

Le probabili formazioni di Ancona Matelica Aquila Montevarchi, match che andrà in scena allo stadio Del Conero. Per l’Ancona Matelica, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Avella; Di Renzo, Masetti, Iotti, Tofanari; Delcarro, Papa, D’Eramo; Faggioli, Del Sole, Sereni. Risponderà l’Aquila Montevarchi allenata da Roberto Malotti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Giusti, Achy, Martinelli, Tozzuolo, Barranca, Amatucci, Mercati, Lischi, Jallow, Lunghi, Chottong.

