DIRETTA/ Ancona Pineto streaming video tv: non ci sono precedenti (Serie C, 15 settembre 2023)

DIRETTA ANCONA PINETO: I TESTA A TESTA

È la prima volta che la diretta di Ancona Pineto ci fa compagnia: marchigiani e abruzzesi si affrontano dunque in una partita inedita tra una squadra che ha anche giocato in Serie A in un’epoca che possiamo considerare recente, e un’altra che finalmente ha conquistato la promozione in Serie C e ora se la vuole giocare per la salvezza, sperando che magari possa arrivare anche qualche risultato più prestigioso sotto forma di qualificazione ai playoff. Per l’Ancona c’è la corsa alla promozione: l’anno scorso anche grazie all’avvento di Marco Donadel c’era stata una bellissima corsa nella post season, quest’anno i dorici hanno quasi l’obbligo di riprovare a fare quel percorso e poi fare anche meglio.

Daniele Amaolo invece è dal febbraio 2022 l’allenatore del Pineto, dunque è stato lui che ha centrato la storica promozione per la squadra abruzzese; il giocatore di maggiore valore in questa rosa è il trentunenne esterno offensivo Emilio Volpicelli, uno che nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Matelica (dunque nelle Marche) e Sangiuliano, passando anche dalla Salernitana che però lo ha sempre dato in prestito. Un calciatore che può essere un lusso per la Serie C, vedremo dove sarà in grado di spingere il Pineto nel corso di questa annata… (agg. di Claudio Franceschini)

ANCONA PINETO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Ancona Pineto sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ancona Pineto in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Ancona Pineto, in diretta venerdì 15 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. L’Ancona è determinat0 a ottenere il riscatto. Dopo il passo falso contro il Gubbio, la squadra affronterà il Pineto nel secondo incontro casalingo consecutivo, con l’obiettivo di tornare subito alla vittoria. Inoltre, nell’imminente turno infrasettimanale, l’Ancona si troverà a sfidare un’altra squadra di spessore, il Cesena.

L’avversario dei biancorossi, il Pineto, è alla sua prima esperienza in Serie C ma ha dimostrato di poter competere con squadre come il Gubbio e la Virtus Entella nelle prime due giornate di campionato, pareggiando e dunque muovendo la classifica in entrambi i contronti. Nel frattempo, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti della Coppa Italia di Serie C, e l’incontro tra Ancona e Pineto si ripeterà mercoledì 4 ottobre in una sfida secca nel primo turno della competizione.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA PINETO

Le probabili formazioni della diretta Ancona Pineto, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona, Marco Donadel schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Greco, Yakubiv, Monteagudo, Caporale; Carella, Macca, Giorno, Fornito, Nicoli; Artistico, Polidori. Risponderà il Pineto allenato da Daniele Amaolo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tonti; Ingrosso, Evangelisti, Marafini; Della Quercia, Germinario, Lombardi, Schirone, Borsoi; Volpicelli, Gambale.

ANCONA PINETO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ancona Pineto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Ancona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Pineto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











