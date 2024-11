Video Pescara Pineto che racconta l’incredibile passo falso della capolista nel derby abruzzese. Vittoria decisa dal rigore di Bruzzaniti, al minuto 55. Nel corso della prima frazione due cartellini gialli estratti, entrambi per gli ospiti, ai danni di De Santis e Ienco. Quest’ultimo realizza l’unica vera occasione da gol per il Pineto nel corso della prima frazione. Pescara che si fa vedere in avanti con Merola che sugli sviluppi in calcio d’angolo sfiora la rete tirando sul primo palo. Vicino al gol anche l’ex Palermo Edoardo Pierozzi. La seconda frazione della partita si apre con il cartellino rosso ai danni di Plizzari.

Il portiere ex Milan e Lecce interviene in modo scomposto abbattendo l’avversario. Per il direttore di gara non ci sono dubbi: calcio di rigore e cartellino rosso per il portiere. Dagli 11 m si presenta Bruzzaniti che non sbaglia contro il neo entrato Saio, con la rete che deciderà la sfida. Nel finale la formazione allenata da mister Silvio Baldini prova senza successo. Al triplice fischio i tre punti vanno al Pineto che salgono a quota 20 in classifica, avvicinandosi sempre di più ai play-off. Rimane sempre al primo posto il Pescara con 36, a soli tre distanze dalla Ternana che quest’oggi ha vinto contro i Carpi con il risultato di 1-2.

VIDEO PESCARA PINETO: IL TABELLINO

PESCARA (4-3-3): Plizzari, Pierozzi (dal 41′ st De Marco), Brosco, Pellacani, Moruzzi, Valzania (dal 27′ st Tunjov), Squizzato (dal 9′ st Meazzi), Dagasso, Merola (dal 9′ st Ferraris), Vergani (dal 9′ st Saio), Cangiano. A disposizione: Saio, Profeta, Staver, Giannini, Crialese, De Marco, Ferraris, Mulè, Saccomanni, Tunjov, Meazzi, Bentivegna. Allenatore: Baldini

PINETO (4-3-3): Tonti, Hadziosmanovic, De Santis (dal 13′ st Villa), Ingrosso, Ienco, Germinario, Amadio (dal 13′ st Schirone), Lombardi, Del Sole (dal 24′ st Marrancone), Gambale (dal 13′ st Fabrizi), Bruzzaniti. A disposizione: Marone, Barretta, Villa, Dutu, Baggi, Nebuloso, Schirone, Pellegrino, Giovannini, Fabrizi, Marrancone. Allenatore: Tisci

Reti: al 10′ st Bruzzaniti (rigore)

Ammonizioni: De Santis, Ienco, Fabrizi, Valzania

Espulso: al 7′ st Plizzari

VIDEO PESCARA PINETO: GOL E HIGHLIGHTS