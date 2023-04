Diretta/ Anderlecht AZ Alkmaar (risultato 1-0) streaming video tv: Murillo di testa!

DIRETTA ANDERLECHT AZ ALKMAAR (RISULTATO 1-0): MURILLO DI TESTA!

L’AZ prova subito a farsi vedere in avanti con le incursioni di Kerkez ma la prima vera conclusione a rete è dell’Anderlecht con una punizione di Dreyer che finisce tra le braccia di Ryan. I belgi trovano comunque il vantaggio al 22′. Sblocca il risultato Murillo che svetta su Chatzidiakos e insacca di testa il gol dell’1-0 su cross di Dreyer. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. ANDERLECHT (4-3-3): Verbruggen; Murillo, Debast, Vertonghen, N’Diaye; Diawara, Ashimeru, Refaelov; Dreyer, Slimani, Amuzu. Allenatore: Brian Riemer. AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Van Brederode. Allenatore: Pascal Jansen. (agg. di Fabio Belli)

ANDERLECHT AZ ALKMAAR STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Anderlecht AZ Alkmaar sarà disponibile su DAZN, telecronaca affidata a Federico Zanon. Gara visibile tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. Il match inoltre è visibile su Sky sul canale 214.

SI COMINCIA!

Con Anderlecht Az Alkmaar stiamo per vivere una partita molto interessante nei quarti di Conference League. La squadra belga è arrivata seconda nel suo girone, alle spalle di un West Ham perfetto: per l’Anderlecht appena 8 punti ma sufficienti per qualificarsi, poi tanta fatica per avere ragione del Ludogorets nei playoff (il passaggio del turno è arrivato ai rigori, dopo aver perso in Bulgaria) e l’ottimo colpo sul Villarreal, soprattutto andando a vincere al La Ceramica (1-0) dopo aver pareggiato 1-1 la partita di andata qui al Lotto Park. Per quanto riguarda l’Az Alkmaar, il suo girone è stato ottimo: 15 punti, 12 gol realizzati e una sola sconfitta maturata sul campo dell’Apollon Limassol.

Dunque primo posto e turno intermedio saltato: agli ottavi, come sappiamo, l’incrocio con la Lazio e la vittoria in rimonta allo stadio Olimpico (2-1), replicata esattamente nello stesso modo in Olanda andando così a prendersi i quarti di finale. Adesso questa partita sta per cominciare e noi siamo davvero curiosi di scoprire come andranno le cose: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco del Lotto Park, finalmente la diretta di Anderlecht Az Alkmaar prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

ANDERLECHT AZ ALKMAAR: OLANDESI IN CERCA DI UN’ALTRA IMPRESA

Anderlecht AZ Alkmaar, in diretta alle ore 21.00 di giovedì 13 aprile 2023, è una gara valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League. La squadra belga, dopo aver eliminato il Villareal, si presenta da favorita a questo match.

Gli olandesi, però, venderanno cara la pelle dopo aver estromesso dalla competizione una formazione ben più blasonata come la Lazio, vincendo sia la sfida di andata sia la gara di ritorno.

ANDERLECHT AZ ALKMAAR: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Anderlecht AZ Alkmaar. Partiamo dalla formazione di casa che sarà priva di Yari Verschaeren, dopo che il 21enne playmaker si è procurato una lacerazione del legamento crociato del ginocchio il mese scorso. Anche Adrien Trebel è fuori per infortunio. L’AZ Alkmaar sarà, invece, privo di Jesper Karlsson per l’andata, dopo che l’attaccante svedese ha saltato la sconfitta per 1-0 dello scorso weekend contro lo Sparta Rotterdam a causa di un infortunio muscolare. Sono in dubbio anche le condizioni fisiche di Maxim Dekker, Bruno Martins Indi, Sem Westerveld e Dani de Wit, che hanno saltato le ultime partite per infortunio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Anderlecht AZ Alkmaar. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.60, il pareggio è dato a 3.25 mentre la vittoria ospite paga 2.75 volte la posta.











