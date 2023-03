Diretta/ AZ Alkmaar Lazio streaming video tv: biancazzurri per l’impresa (Conference)

DIRETTA AZ ALKMAAR LAZIO: SARRI PUNTA LA RIMONTA!

AZ Alkmaar Lazio, in diretta giovedì 16 marzo 2023 alle ore 21.00 presso l’AFAS Stadion di Alkmaar, sarà una sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Biancazzurri chiamati all’impresa dopo la sconfitta dell’andata, 1-2 per gli olandesi che hanno sorpreso una Lazio che ha di fatto staccato la spina dopo il gol del vantaggio di Pedro. La squadra di Sarri è ora bisognosa di una vittoria con 2 gol di scarto per accedere ai quarti, con un vantaggio laziale di misura il match si prolungherebbe ai tempi supplementari.

Lazio in generale sempre in difficoltà nelle Coppe in questa stagione a dispetto di un buon rendimento in campionato, consolidato dal terzo posto in classifica conquistato dopo la grande vittoria di Napoli e il pari in casa dell’ostico Bologna. L’AZ Alkmaar a sua volta è reduce da 4 vittorie consecutive tra Eredivisie e Conference League e dopo l’ultimo successo di misura sul Groningen ha confermato il terzo posto in classifica alle spalle di Feyenoord e Ajax.

AZ ALKMAAR LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta AZ Alkmaar Lazio sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport canale 255) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. AZ Alkmaar Lazio, come per tutte le altre sfide di Conference League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR LAZIO

Le probabili formazioni della diretta AZ Alkmaar Lazio, match che andrà in scena all’AFAS Stadion di Alkmaar. Per l’AZ Alkmaar, Pascal Jansen schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Maximiano; Marusic, Patric, Casale, Lazzari; Marcos Antonio, Vecino, Milinkovic-Savic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni.

AZ ALKMAAR LAZIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta AZ Alkmaar Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria dell’AZ Alkmaar con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.











