DIRETTA ANDORRA TRENTO: PRIMA VITTORIA DELL’AQUILA?

Andorra Trento è in diretta dal Poliesportiu d’Andorra, alle ore 20:00 di mercoledì 27 ottobre: si gioca qui per la seconda giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2021-2022. L’Aquila ha una sola missione: riscattare immediatamente il pesantissimo ko subito all’esordio contro Badalona, una sconfitta casalinga di 30 punti che chiaramente ha aperto qualche dubbio circa la tenuta di una squadra che, ancora affidata a Lele Molin, in Eurocup aveva fatto benissimo qualche anno fa e sa di potersi togliere qualche soddisfazione, pur dovendo ancora marciare.

Diretta Virtus Bologna Ulm/ Streaming video tv: ripartenza immediata? (Eurocup)

Lo si è visto anche in campionato, dove domenica è arrivata un’altra sconfitta interna (questa subita da Treviso): alcuni elementi nuovi nel roster della Dolomiti Energia non stanno ancora rendendo come ci si aspettava, dunque vedremo cosa succederà tra poche ore nella diretta di Andorra Trento della quale, aspettando che arrivi la palla a due, possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere nella sera di Eurocup, certamente delicata per entrambe le squadre.

Diretta/ Venezia Bursaspor (risultato finale 62-70): crollo finale!

DIRETTA ANDORRA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Andorra Trento sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque sarà riservata agli abbonati Sky che da questa stagione possono tornare a seguire la Eurocup. Per questa sera dovranno visitare Sky Sport Action (numero 206 del decoder) e come di consueto, in assenza di un televisore, avranno la possibilità di assistere al match anche in diretta streaming video, servizio fornito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ANDORRA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Andorra Trento mette di fronte due squadre che vanno a caccia di riscatto: della Dolomiti Energia abbiamo detto e anche il passo in campionato non è assolutamente in linea con quelle che sono le aspettative ma, come abbiamo ripetuto più volte all’inizio di questa stagione, l’Aquila non è nuova alle false partenze per poi riprendere quota e iniziare davvero a marciare. Qui, chiaramente, il grande punto interrogativo è legato alle possibilità del nuovo roster messo nelle mani di Lele Molin, che ha comunque giocato ancora poco per una valutazione davvero profondo. Anche il MoraBanc, dicevamo, ha perso all’esordio: la squadra, che partecipa alla Liga Endesa e dunque rappresenta la federazione spagnola, è uscita sconfitta dal match contro il Lokomotiv Kuban. Sarà allora interessante scoprire se, in una trasferta complicata anche sul piano emotivo, Trento sarà in grado di riprendere il passo giusto: qualificarsi agli ottavi di Eurocup è ampiamente possibile, ma non bisognerà perdere troppo terreno…

DIRETTA/ Bourg en Bresse Venezia (62-73) risultato finale: Francia espugnata!

© RIPRODUZIONE RISERVATA