DIRETTA TRENTO TREVISO/ Video streaming tv: l’andamento nelle coppe europee

DIRETTA TRENTO TREVISO: IN EUROPA

Trento Treviso ci ripresenta due squadre che in settimana sono state protagoniste in Europa: qui i destini sono stati opposti e allora anche questo potrebbe essere un aspetto di cui tenere conto. La Nutribullet infatti è impegnata in Champions League, dove ha guadagnato l’accesso ai gironi dovendo superare i turni preliminari: dopo aver battuto il Vef Riga al PalaVerde, la squadra di Max Menetti è andata a dominare sul parquet dell’Aek Atene e dunque prosegue nel suo cammino immacolato in campo internazionale, avendo già messo una buona ipoteca sul passaggio del turno.

Trento invece ha fatto il suo esordio in Eurocup martedì sera, ed è stata travolta: in difficoltà fin dalla palla a due, la Dolomiti Energia ha ceduto di schianto alla Joventut Badalona, una squadra che certamente ha ottime referenze ma con la quale Lele Molin sperava di giocarsela. così non è stato, ma Trento si può consolare pensando che non è certo la prima sconfitta inattesa che un’italiana vive in Europa quest’anno, e che il tempo per recuperare c’è ancora; intanto, magari potrà esserci riscatto in Serie A1 contro Treviso… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRENTO TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Treviso sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: appuntamento su Eurosport 2 al numero 211 del decoder di Sky. Da questa stagione tuttavia il broadcaster ufficiale della Serie A1 è diventato Discovery +: di conseguenza è su questa piattaforma che sono disponibili tutte le partite del campionato di basket, bisognerà abbonarsi al servizio e la visione sarà in diretta streaming video. Inoltre sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il tabellino statistico aggiornato in tempo reale.

TRENTO TREVISO: DERBY DEL NORD-EST!

Trento Treviso, partita diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Andrea Bongiorni e Marco Vita, si gioca alle ore 17:30 di domenica 24 ottobre presso la BLM Group Arena, ed è valida per la quinta giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Incrocio sempre appassionante per quello che potremmo definire un derby del Nord-Est d’Italia; una partita che potrebbe rappresentare il definitivo rilancio per l’Aquila, che dopo aver aperto la stagione con 7 sconfitte consecutive (Supercoppa compresa) ha finalmente battuto Reggio Emilia – in trasferta – ed è dunque ripartita nel tentativo di rimontare come fatto in altri anni.

La Nutribullet invece non vorrebbe avere il percorso inverso: quasi dominante in Supercoppa – prima della ripassata subita da Milano – ha vinto le prime due gare di campionato lasciando intendere di potersi inserire nel gruppo delle migliori, ma poi ha perso le altre due e ora è come se dovesse ritrovare le certezze perse; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Trento Treviso, mentre aspettiamo che si giochi diamo un rapido sguardo ai temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA TRENTO TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Trento Treviso è dunque una partita molto interessante: Max Menetti, dopo la sfida a Sassari che gli aveva portato via lo scudetto nel 2015, se la vede con la squadra che di fatto, potremmo dire così, ha “sostituito” la sua Reggio Emilia nelle finali scudetto. Se vogliamo dunque è un incrocio intrigante anche per questo, ma sappiamo bene che nel frattempo Menetti ha accettato di tornare in Serie A2 per provare a riportare la società veneta nel massimo campionato e ce l’ha fatta al primo tentativo, passando attraverso i playoff.

Adesso vuole aprire un ciclo esattamente come aveva fatto alla Reggiana, l’inizio di stagione è stato assolutamente positivo ma nelle ultime due gare di campionato Treviso si è improvvisamente fermata, dovendo fornire delle risposte immediate. Quelle che sicuramente Trento ha dato nella vittoria della Unipol Arena, ma avendo visto come l’Aquila si è poi comportata in Eurocup è chiaro che Lele Molin debba ancora lavorare molto per dare quel quid in più a un gruppo che è cambiato in maniera sensibile nel corso dell’estate, e che ora dovrà dimostrare di sapersi togliere belle soddisfazioni.



