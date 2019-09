DIRETTA/ Angola Filippine (risultato finale 84-81 dts): verdetto all’overtime!

DIRETTA ANGOLA FILIPPINE (RISULTATO FINALE 84-81 DTS)

Angola Filippine 84-81: vittoria dopo un tempo supplementare per gli africani, il risultato della partita di Foshan per la terza giornata del girone D ai Mondiali di basket 2019 regala dunque una gioia all’Angola, che si prende il terzo posto e relega le Filippine in quarta e ultima posizione. Dopo il 38-34 dei primi 20 minuti, l’Angola aveva allungato ulteriormente nel terzo quarto grazie a un parziale di 18-12 (56-46 al 30’), ma l’ultimo quarto ha visto la grande rimonta delle Filippine, che hanno trovato la parità a quota 73 dopo un parziale di 27-17 in proprio favore. Al supplementare tuttavia è tornata avanti l’Angola (11-8 nei cinque minuti aggiuntivi), che tutto sommato ha meritato dal momento che è stata in vantaggio per quasi tutta la partita. A livello individuale spiccano invece Andray Blatche, autore di 23 punti per le Filippine, mentre per l’Angola citazione d’obbligo per i 20 punti di Valdelicio Joaquim. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTERVALLO

Angola Filippine 38-34: il risultato all’intervallo lungo ci parla di un’Angola che sta tentando un piccolo e naturalmente ancora non decisivo allungo per conquistare almeno una vittoria ai Mondiali di basket 2019 nel match tra le due squadre ancora a quota zero punti nel girone D, quello che comprende anche l’Italia. Equilibratisismo il primo quarto, chiuso sul punteggio di 21-20 in favore dell’Angola, la Nazionale africana è stata la migliore anche nel secondo quarto, chiuso con un parziale di 17-14. Solo quattro lunghezze di differenza con 20 minuti ancora da giocare ci dicono naturalmente che tutto è ancora possibile anche per le Filippine che si affidano soprattutto ad Andray Blatche, autore di ben 13 punti e miglior realizzatore a livello individuale nel primo tempo, dal momento che per l’Angola spiccano invece gli 11 punti di Valdelicio Joaquim. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI GIOCA

Pochi minuti alla palla a due di Angola Filippine, partita che ha ben poco da dire per questi Mondiali di basket 2019 se non iniziare a definire quale potrà essere il piazzamento finale per queste due Nazionali. L’Angola è sicuramente una delle migliori squadre nel panorama del basket africano, tanto da essere una presenza costante a Mondiali ed Olimpiadi, non andando però mai oltre il decimo posto ottenuto sia ai Giochi del 1992 sia ai Mondiali 2006. A livello africano ricordiamo invece ben 17 medaglie ai Campionati continentali, di cui undici d’oro più quattro argenti e due bronzi. Anche le Filippine vantano grande tradizione, addirittura vinsero il bronzo ai Mondiali 1954. Con il passare degli anni però hanno fatto sempre più fatica, anche in Asia: l’ultimo dei cinque ori ai Campionati continentali risale infatti al 1985, da allora sono arrivate solamente altre due medaglie d’argento. Adesso però non pensiamo più alla storia, infatti siamo ormai pronti a seguire Angola Filippine! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare sarà garantita la diretta tv di Angola Filippine, dal momento che questa sarà una delle partite coperte da Sky nell’offerta della televisione satellitare per i Mondiali di basket 2019 in corso in Cina. Per la precisione, l’appuntamento sarà su Sky Sport Uno (numero 201), oppure anche in diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go. Come altro punto di riferimento principale segnaliamo il sito http://www.fiba.basketball/it/basketballworldcup/2019 e gli altri riferimenti ufficiali della FIBA sui social network.

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Angola Filippine, in diretta dal Foshan International Sports and Cultural Center di Foshan (Cina), è una partita valida per la terza e ultima giornata del girone D dei Mondiali di basket 2019. L’appuntamento sarà alle ore 9.30 italiane di stamattina, mercoledì 4 settembre 2019, quando in Cina saranno le ore 15.30. Angola Filippine a dire il vero non metterà più nulla in palio: le due Nazionali non hanno alcuna speranza di passare alla seconda fase dopo avere incassato pesanti sconfitte sia contro l’Italia sia contro la Serbia. Giusto per ricordare le due partite con gli azzurri, ecco che le Filippine hanno perso 108-62 mentre l’Angola ha fatto solo un pochino meglio in fase difensiva, perdendo con il punteggio di 92-61. Batoste simili sono arrivate contro la Serbia, adesso in palio c’è solo la soddisfazione di ottenere una vittoria per chiudere bene la prima fase.

DIRETTA ANGOLA FILIPPINE: IL CONTESTO

Abbiamo dunque già accennato al fatto che la diretta di Angola Filippine metterà in palio ben poco. A volere essere pignoli questo non sarà l’addio di africani e asiatici ai Mondiali di basket 2019, che infatti prevedono una seconda fase per i piazzamenti dal 17° al 32° posto anche per chi viene eliminato dalla prima fase, ma è chiaro che l’esito è già stato quello di una pesante bocciatura. Contro Italia e Serbia era difficile fare di più, ma è anche vero che non c’è mai stata partita. L’Angola forse ha retto un po’ meglio, ma stiamo pur sempre parlando anche per l’ex colonia portoghese di 46 punti di scarto contro la Serbia e 31 contro l’Italia. La sensazione è comunque che gli africani possano essere leggermente favoriti rispetto alle Filippine: molto però dipenderà dall’atteggiamento con cui le due squadre riusciranno a scendere in campo dopo le batoste incassate nei giorni scorsi.



