DIRETTA ANKARA TRENTO/ Video streaming tv: storia quasi a senso unico (Eurocup, oggi 10 gennaio 2024)

DIRETTA ANKARA TRENTO: I TESTA A TESTA

Si avvicina la diretta di Ankara Trento, e noi abbiamo detto che con la vittoria dello scorso 31 ottobre la Dolomiti Energia ha posto fine al dominio del Turk Telekom nel testa a testa: le due squadre si erano affrontate sei volte e precisamente nelle stagioni 2018-2019 e le due più recenti, e Ankara era sempre riuscita a vincere. Finalmente, dopo un pesantissimo 6-0, Trento ha ottenuto il successo: alla Il T Quotidiano Arena è finita 101-96 all’overtime, vittoria per altro preziosissima anche in chiave play in perché attualmente i turchi hanno due successi in meno rispetto a Trento, e come detto un 2-0 nel bilancio stagionale taglierebbe fuori Ankara secondo la prospettiva dell’Aquila.

DIRETTA/ Trento Milano (risultato finale 74-79) video streaming tv: Grazulis 20 punti (oggi 7 gennaio 2024)

Possiamo altresì ricordare che, ovviamente, sono tre le partite che Trento ha giocato allo Spor Salonu, perdendole: quella del dicembre 2018 si era conclusa sul risultato di 84-77, poi ci sono state quelle del 2022 con Ankara che ha vinto 82-75 in marzo e 81-66 in novembre. Quello che si nota subito di conseguenza è che il Turk Telekom nelle partite interne contro la Dolomiti Energia ha sempre superato quota 80 punti, ma i turchi lo hanno fato sempre (anche in ottobre, pur perdendo) con la sola eccezione del 70-76 – vittoria esterna – del dicembre 2021. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Scafati Trento (risultato finale 75-62): bella vittoria gialloblu (basket A1, 30 dicembre 2023)

ANKARA TRENTO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Ankara Trento sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurocup delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurocup di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/eurocup, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Trento Lietkabelis (risultato finale 76-70): la vince l'Aquila! (oggi 27 dicembre 2023)

L’AQUILA CI CREDE!

Ankara Trento sarà in diretta dallo Spor Salonu della città turca, alle ore 18:00 (italiane) di mercoledì 10 gennaio: si gioca per la 14^ giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2023-2024, ed è uno snodo fondamentale per un’Aquila che, dopo aver battuto il Lietkabelis, si è portato in zona play in e adesso ha tutte le intenzioni di difendere la sua posizione. Quella contro Ankara è una partita determinante: Trento ha vinto anche all’andata (spezzando una serie di sei successi turchi nel testa a testa) e bissando il successo taglierebbe fuori questa rivale dalla corsa al sesto posto.

A quel punto certamente resterebbero ancora Buducnost e Lietkabelis con cui fare i conti, ma per l’appunto con i lituani c’è anche il vantaggio della doppia sfida diretta: la Dolomiti Energia insomma sente molto vicino l’obiettivo e ora dovrà provare ad andare a prenderlo, vedremo cosa succederà nella diretta di Ankara Trento ricordando che dopo questa partita ne resteranno quattro per chiudere la regular season di Eurocup, di conseguenza si assottiglieranno i margini di errore ma l’Aquila potrebbe ritrovarsi assolutamente dall’altra parte della barricata…

DIRETTA ANKARA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Ankara Trento arriva a distanza di pochi giorni dalla sconfitta che la Dolomiti Energia ha subito in campionato: è arrivato un ko casalingo contro Milano e, ironia della sorte, sarà proprio l’Olimpia l’avversaria nel primo turno di Coppa Italia, ma per quella bisogna ancora aspettare un mese e per il momento ci si deve concentrare sulla corsa in Eurocup. Nelle altre due stagioni con il girone unico Trento si è sempre trovata sul fondo dello schieramento: ora finalmente vive una situazione diversa nella quale sta riuscendo a esprimere il suo potenziale.

La vittoria schiacciante sul parquet di Gran Canaria campione in carica potrebbe anche aver dato quella consapevolezza in più alla squadra di Paolo Galbiati, che in seguito non ha tremato di fronte a Lietkabelis e ha colto un’importante vittoria casalinga; sono davvero cambiati i tempi e, aspettando di scoprire l’eventuale avversaria nel play in, Trento ci vuole chiaramente arrivare il prima possibile per poi provare magari ad avere anche il fattore campo a favore, questo però è un dettaglio di cui la Dolomiti Energia si dovrà ovviamente occupare in seguito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA