DIRETTA TRENTO LIETKABELIS/ Video streaming tv: sarà il quarto incrocio in Eurocup (oggi 27 dicembre 2023)

DIRETTA TRENTO LIETKABELIS: I TESTA A TESTA

Come già avevamo detto in occasione della partita di andata, la diretta di Trento Lietkabelis aveva avuto un precedente in Eurocup due stagioni fa; annata disastrosa per la Dolomiti Energia, ultima nel suo girone e senza mai la possibilità di competere per gli ottavi di finale. Dopo il match dello scorso ottobre il bilancio è cambiato: la tripla di Quinn Ellis ha permesso a Trento di battere Liektabelis per la prima volta, dunque i lituani hanno ora un vantaggio di 2-1 e noi, aspettando che alla Il T Quotidiano Arena si giochi, possiamo ricordare come erano andate le cose l’ultima volta che si era giocato a Trento. Era il 2 novembre di due anni fa, terza giornata.

Alla BLM Group Arena il Lietkabelis era partito fortissimo (12-24 nel primo quarto), Trento aveva rimontato nel secondo periodo ma aveva comunque perso 61-77. Panagiotis Kalaitzakis era stato MVP per la squadra lituana con 20 punti e un ottimo 7/10 dal campo, soprattutto con 4/5 nelle triple; poi doppia cifra per Gediminas Orelik (ex di Venezia), Djordje Gagic e Vytenis Lipkevicius. A Trento non era bastata un’ottima prova di Jonathan Williams, che aveva chiuso con 18 punti e 8 rimbalzi tirando 9/12; Cameron Reynolds ne aveva segnati 12 ma con un pessimo 4/15 dal campo, Diego Flaccadori aveva tirato 1/7 per appena 9 punti. (agg. di Claudio Franceschini)

TRENTO LIETKABELIS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Trento Lietkabelis sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurocup delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurocup di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/eurocup, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

TRENTO LIETKABELIS: MISSIONE PLAY IN!

Trento Lietkabelis, che è in diretta dalla Il T Quotidiano Arena alle ore 20:00 di mercoledì 27 dicembre, vale per la 13^ giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2023-2024, e possiamo dire che sia una partita cruciale per le speranze della Dolomiti Energia di arrivare al play in della competizione. Trento settimana scorsa ha fatto una grande impresa: ha dominato sul parquet di Gran Canaria, contro la squadra campione in carica e che era 10-1 prima di quella partita, rilanciando in maniera totale le proprie ambizioni anche dal punto di vista di quello che può fare in campo.

La classifica del gruppo B ci dice che dopo 12 giornate l’Aquila sarebbe fuori dal play in, ma questo solo in virtù delle sfide dirette che ancora non si possono analizzare in via definitiva; questa sera la diretta di Trento Lietkabelis ci presenta una sfida tra due squadre con lo stesso record (5-7) e dunque ancora più importante per i ragazzi di Paolo Galbiati, come ovviamente per i lituani. Vedremo cosa succederà sul parquet della Il T Quotidiano Arena, nel frattempo possiamo fare qualche considerazione sui temi che potrebbero emergere dall’intrigante serata di Eurocup.

DIRETTA TRENTO LIETKABELIS: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Trento Lietkabelis dobbiamo presentare un altro dato importante: all’andata la Dolomiti Energia ha espugnato la Kalnapilio Arena grazie alla tripla di Quinn Ellis con 3 secondi sulla sirena, ed è oggi una vittoria importantissima perché, se ripetuta, porterebbe l’Aquila ad avere di fatto due partite di vantaggio sulla squadra lituana. Trento in questa stagione ha decisamente cambiato passo: da quando esiste la formula del girone unico, l’Eurocup per l’Aquila è stata quasi un dramma, ma con l’avvento di Galbiati e un roster modificato le cose sono cambiate.

Non è detto che Trento riesca poi ad arrivare al play in, ma intanto già essere in piena corsa per l’obiettivo, considerando il passato recente, è tanto; per di più va anche detto che la squadra trentina non ha dovuto “sacrificare” il campionato perché in Serie A1 sta comunque avendo un passo da fattore campo a favore nel primo turno dei playoff, dunque per il momento il doppio impegno è gestito tutto sommato bene. Adesso vedremo se la diretta di Trento Lietkabelis darà quelle risposte particolarmente attese in casa Dolomiti Energia, ce lo dirà il parquet della Il T Quotidiano Arena tra poche ore.











