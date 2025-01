DIRETTA ANKARA VENEZIA: TRASFERTA FONDAMENTALE IN TURCHIA

La posta in palio è sempre più alta nell’incertissimo girone B di Eurocup, quindi la diretta Ankara Venezia, con palla a due alle ore 17.30 italiane di oggi pomeriggio, mercoledì 29 gennaio 2025, sarà sicuramente uno snodo fondamentale per l’intera stagione europea della Umana Reyer Venezia, che infatti giocherà sul parquet della Turk Telekom Ankara, formazione turca che ha finora un bottino di nove vittorie e sette sconfitte, esattamente come la Reyer. La situazione è a dir poco intricata, considerando che siamo arrivati alla giornata 17 con addirittura cinque squadre a quota 9-7, ovviamente in uno scontro diretto vincere sarebbe ancora più importante.

Fare calcoli verso la diretta Ankara Venezia rischia di portarci in una selva di ipotesi e ragionamenti nei quali anche la differenza canestri e la classifica avulsa avrebbero naturalmente un peso molto significativo, magari lo faremo se necessario settimana prossima, per il momento ci limitiamo alla considerazione base, cioè che una vittoria metterebbe Venezia in una posizione di forza (anche perché ha già vinto all’andata in casa), mentre una sconfitta renderebbe tutto molto più difficile. Meglio allora godersi senza troppi ragionamenti la diretta Ankara Venezia…

ANKARA VENEZIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Ankara Venezia in tv sarà garantita in esclusiva agli abbonati ai canali di Sky Sport. Una opzione in più invece per la diretta Ankara Venezia in streaming video che sarà su Sky Go e Now Tv, ma pure DAZN.

DIRETTA ANKARA VENEZIA: REYER IN CRESCITA ESPONENZIALE

Ci sarebbe voluto uno sceneggiatore di film gialli per immaginare una situazione del genere in vista della diretta Ankara Venezia. In serata ci sarà anche un’altro scontro diretto fra il Bourg en Bresse e l’Hapoel Gerusalemme, quindi questo quintetto perderà almeno due pezzi e naturalmente per Venezia sarebbe fondamentale essere fra chi farà un passo avanti, perché sarebbe una enorme ipoteca sul passaggio del turno, che resterebbe comunque possibile anche in caso di sconfitta, pensando che l’ultima sarà in casa contro il già eliminato Lietkabelis, ma con strada in quel caso decisamente più in salita.

Di certo è stata fondamentale la vittoria di settimana scorsa per un solo punto (76-75) contro il già citato Hapoel Gerusalemme, quarto successo nelle ultime cinque giornate per una Reyer in grande crescita in Eurocup. In effetti, allargando ancora di più l’arco temporale dobbiamo parlare di sette vittorie e due sconfitte nelle ultime nove, un ribaltone straordinario per una Venezia che sembrava già quasi fuori dai giochi con enorme anticipo con due sole vittorie nelle prime sette. Certo, oggi sarà una trasferta molto difficile, ma è anche vero che lontano dal Taliercio i veneti hanno una striscia aperta di quattro vittorie consecutive, quindi si va a caccia di una cinquina che poterebbe un ricco premio nella diretta Ankara Venezia…