DIRETTA VENEZIA ANKARA: NON SI PUÒ SBAGLIARE!

L’appuntamento con la diretta Venezia Ankara ci fa compagnia a partire dalle ore 20:00 di mercoledì 13 novembre, siamo al Taliercio per la partita dell’ottava giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2024-2025. La situazione è molto delicata per la Reyer: travolta anche dall’Hapoel Gerusalemme nell’ultimo impegno, arriva da due sconfitte consecutive che hanno portato il bilancio di questa fase a 2-5, al momento Venezia sarebbe fuori dai playoff e i margini di errore si sono notevolmente ridotti, perché questa partita contro il Turk Telekom è già la penultima del girone di andata e dunque il tempo per recuperare non è tantissimo.

Certo le distanze sono minime, ma questa Venezia non decolla: aver vinto solo due partite su sette in Eurocup è chiaramente un risultato deludente, figlio anche di una falsa partenza generale che però, al netto del ko di misura al Forum – con rimontone solo sfiorato – è stata parzialmente assorbita in campionato ma non ancora in ambito internazionale, dove le difficoltà possono essere maggiori. Vedremo allora cosa succederà nella diretta Venezia Ankara, aspettando che la partita prenda il via proviamo a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che saranno portati in dote dalla partita di Eurocup che appunto è molto importante.

COME VEDERE LA DIRETTA VENEZIA ANKARA IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre la Eurocup, almeno per quanto riguarda le partite delle squadre italiane, è appannaggio della televisione satellitare e dunque la diretta tv di Venezia Ankara sarà un appuntamento riservato agli abbonati di questa emittente che, in assenza di un televisore, potranno seguire il match di questa sera anche tramite la diretta streaming video, disponibile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Possiamo anche ricordare che su www.euroleaguebasketball.net/eurocup è liberamente consultabile la pagina dedicata alla sfida, con tabellino play-by-play e boxscore aggiornato in tempo reale, oltre che le sezioni con calendario e classifiche di Eurocup.

DIRETTA VENEZIA ANKARA: SITUAZIONE GIÀ COMPLESSA

La diretta Venezia Ankara si apre con uno scenario davvero complesso per la Reyer, che tra l’altro deve fare i conti con una squadra non esattamente abbordabile: il Turk Telekom l’anno scorso aveva perso di 23 punti gli ottavi di Eurocup giocati a Londra contro i Lions, ma nella stagione precedente era arrivata addirittura in finale (eliminando anche Brescia) e si era fermata solo di fronte a Gran Canaria contro cui aveva lottato ad armi pari per 40 minuti. Certo in quel quintetto c’erano due elementi come Jerian Grant (poi passato a Milano) e Tyrique Jones che oggi giocano in Eurolega, oggi invece i punti sono appannaggio di Brian Angola e Anthony Brown.

Nel roster di Ankara come vedremo ci sono anche un paio di vecchie conoscenze della nostra Serie A1, in termini generali si tratta di una squadra che non segna tantissimo e non ha troppe bocche da fuoco ma rimane comunque ostica, se è vero che ha bilancio positivo (4-3) pur molto ondivago, infatti il Turk Telekom ha vinto le prime tre partite per poi perdere le tre successive, e solo la scorsa settimana è tornato alla vittoria. Resta il fatto che, al netto di tutto, la diretta Venezia Ankara sia particolarmente tosta e soprattutto importante per la Reyer, speriamo gli orogranata riescano a rialzare la testa anche in Eurocup.