DIRETTA VENEZIA HAPOEL GERUSALEMME: SFIDA DAVVERO TOSTA!

Con la diretta Venezia Hapoel Gerusalemme, in programma alle ore 20:45 di mercoledì 22 gennaio 2025 presso il Taliercio, vivremo una partita delicatissima e davvero importante nella 16^ giornata di basket Eurocup 2024-2025: la Reyer si gioca parecchie chance di qualificazione ai playoff contro la terza in classifica nel girone B, che nonostante la sua posizione non ha ancora archiviato il primo obiettivo perché, come vedremo, la classifica in questo raggruppamento è davvero corta, dunque anche gli israeliani rischiano qualcosa pur se allo stesso tempo possono ancora volare direttamente ai quarti di finale, e dunque giocano una sfida altrettanto importante.

Diretta/ Venezia Cluj-Napoca (risultato finale 77-68): ko per i veneti ( Eurocup,15 gennaio 2025)

Per quanto riguarda Venezia, la rimonta operata in Serie A1 (non sufficiente a qualificarsi per la Coppa Italia) ha dato benzina aggiuntiva anche per la corsa in Eurocup, ma settimana scorsa è arrivata una bruciante sconfitta interna contro il Cluj-Napoca: partita iniziata male che la Reyer aveva poi risollevato, salvo poi terminare le energie nel quarto periodo. Adesso servirà essere concentrati per 40 minuti perché la diretta Venezia Hapoel Gerusalemme si presenta complessa come i lagunari hanno già imparato nel corso del match di andata, noi speriamo che la nostra rappresentante in Eurocup sappia farsi valere per una vittoria che sarebbe preziosissima.

Diretta/ Cremona Venezia (risultato finale 78-86): la Reyer si prende la vittoria esterna! (12 gennaio 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA VENEZIA HAPOEL GERUSALEMME IN STREAMING VIDEO TV

Sarà come sempre sui canali di Sky Sport l’appuntamento con la diretta Venezia Hapoel Gerusalemme, tutti gli abbonati al satellite potranno seguire questa partita di Eurocup accedendo anche al servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile con l’applicazione Sky Go.

DIRETTA VENEZIA HAPOEL GERUSALEMME: REYER IN PIENA CORSA

Parlando della diretta Venezia Hapoel Gerusalemme nel dettaglio del girone, basti dire che dopo la quindicesima giornata (e dunque a parità di partite) avevamo una situazione con il Valencia staccato in testa e già qualificato direttamente ai quarti, poi però gli israeliani in compagnia del rinato Olimpia Lubiana e di Ankara al secondo posto, mentre in quinta posizione si trovavano Cluj-Napoca, Bourg en Bresse e Venezia, tutte con 8 vittorie e 7 sconfitte, e solo due di queste che si qualificherebbero ai playoff. La Reyer è favorita dal calendario perché l’ultima partita sarà in casa contro il Lietkabelis; tuttavia la sensazione è che si debba vincere anche una delle altre due sfide, se non entrambe.

DIRETTA/ Amburgo Venezia (risultato finale 77-90): Wheatle 16 punti (8 gennaio 2025)

Questo perché Venezia nelle sfide dirette non è messa benissimo: 0-2 contro Cluj Napoca e 1-1 nei confronti di Bourg en Bresse che però ha un +17 nella differenza canestri, poi anche 0-2 con l’Olimpia Lubiana e il -28, pesantissimo, nell’andata contro l’Hapoel Gerusalemme, difficilmente ribaltabile. Insomma: i calcoli sono naturalmente ancora in via di definizione, ma per il momento lo scenario che riguarda la Reyer impone che si metta una vittoria in più di almeno alcune di queste avversarie, non sarà facile e la trasferta di Ankara di settimana prossima complicherà ancor di più i piani, tuttavia allo stato attuale dobbiamo essere fiduciosi che Venezia sia in grado di vincere tutte le partite rimanenti.