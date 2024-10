La diretta Shakhtar Atalanta (fischio d’inizio alle 18.45) sarà un esame di maturità a livello europeo per l’Atalanta che ha iniziato il cammino in Champions con qualche rammarico, viste le occasioni sprecate, ma anche con un pareggio di grande qualità contro l’Arsenal. Una prestazione eccellente seguita però da qualche affanno un campionato, con un ko interno contro il Como e un pareggio riacciuffato in extremis a Bologna.

Lo Shakhtar ha iniziato il suo cammino in Champions League contro un’altra squadra italiana, il Bologna, con un pareggio 0-0 in cui gli ucraini hanno anche sprecato un calcio di rigore un apertura di partita. Nel campionato ucraino lo Shakhtar si trova al quarto posto dopo un avvio piuttosto difficile, a 13 punti e a 6 lunghezze di distanza dalla coppia di testa composta da Dinamo Kiev e Oleksandriya.

DIRETTA SHAKHTAR ATALANTA: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

La diretta Shakhtar Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su Sky, che detiene i diritti per l’intera Champions League. Chi non dispone di un abbonamento Sky con il pacchetto Sport potrà comunque seguire il match tramite NowTv, la piattaforma di streaming che offre una visione flessibile degli eventi sportivi.

SHAKHTAR ATALANTA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a scoprire le possibili scelte dei due allenatori con le probabili formazioni per la diretta Shakhtar Atalanta. Shakhtar in campo con un 4-3-3 con Rizny in porta alle spalle della difesa a quattro composta da Konoplya, Bondar, Matvyenko e Pedro Henrique. Terzetto di centrocampo con Bondarenko, Kryskiv e Sudakov, nel terzetto offensivo spazio dal 1′ a Zubkov, Sikan, Eguinaldo. Per l’Atalanta 3-4-2-1 con Carnesecchi a difesa dei pali e una retroguardia a tre con Djimsiti, Hien e Kolasinac. A centrocampo spazio a Zappacosta, De Roon, Ederson e Ruggeri, in attacco De Ketelaere e Lookman schierati a sostegno di Retegui.

SHAKHTAR ATALANTA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Scopriamo le quote per chi desidera scommettere sulla diretta Shakhtar Atalanta. La vittoria dello Shakhtar in casa è quotata a 4.75, il pareggio viene offerto a 3.85, mentre il successo esterno dell’Atalanta ha una quota di 1.70.