DIRETTA/ Arezzo Ancona video streaming tv: partita tabù per i toscani! (Serie C, 2 marzo 2024)

DIRETTA AREZZO ANCONA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Arezzo Ancona, sta per iniziare e in attesa dell’arrivo da parte del direttore di gara vi mostriamo i 7 precedenti giocati tra il 1999 ed oggi. L’ago della bilancia pende dalle parti della squadra in maglia rossa con tre successi e quattro pareggi. Arezzo, quindi, mai vittorioso contro l’Ancona. La prima sfida giocata risulta essere quella del 1999 con il successo della squadra in maglia rossa con il risultato di misura di 1-0. Due pareggi consecutivi tra il 2000 e il 2007 rispettivamente con risultati di 1-1 e 0-0.

DIRETTA/ Monza Roma video streaming tv: giallorossi mai sconfitti finora (Serie A, 2 marzo 2024)

Vittoria in trasferta per l’Ancona il 13 Aprile 2008 nel corso della trentunesima giornata del campionato di serie C1. Due pareggi consecutivi tra il 2015 e il 2016 salvo poi lasciare il successo dell’Ancona datato 26 ottobre 2023. Ad andare in rete Energe, Spagnoli e Paolucci per i tre punti finali. (Marco Genduso)

Diretta/ Vis Pesaro Pontedera (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca, via! (Serie C, 2 marzo 2024)

DIRETTA AREZZO ANCONA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare in diretta Arezzo Ancona ci sono molti metodi: il primo che vi consigliamo è tramite l’abbonamento del pacchetto Calcio di Sky, che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove questo match verrà trasmesso. In alternativa, con le stesse modalità di abbonamenti e pacchetti, si potrà seguire questa partita anche sulla piattaforma di streaming online di NowTv.

LA PRESENTAZIONE

Immergiamoci nel rettangolo da gioco della diretta di Arezzo Ancona in una sfida che partirà ufficialmente oggi 2 marzo alle ore 18,30. La gara varrà per il 29esimo turno di Serie C. I toscani si trovano all’undicesimo posto in classifica e arrivano al match dopo una serie altalenante di risultati. L’ultima partita è stata un pareggio per 1-1 contro la Spal.

Diretta/ Lazio Frosinone Primavera (risultato finale 2-0): gol di Fernandes e Gonzalez! (oggi 2 marzo)

Spostandoci dall’altra parte del campo, per gli ospiti parla soprattutto l’ultimo risultato: una sconfitta pesante per 1-3 in casa contro il Rimini. Attualmente, l’Ancona occupa la quindicesima posizione in classifica ed è difficile immaginare una rimonta nella zona playoffs, soprattutto con il recente stato di forma.

AREZZO ANCONA: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme le probabili formazioni della diretta di Arezzo Ancona, partendo dagli ospiti dovremmo vedere Gucci a guidare l’attacco, cercando di fare anche le sponde per la batteria di trequartisti che operano dietro di lui.

Per l’Ancona, invece, ci si aspetta che Saco giochi come centrocampista box-to-box, un giocatore appetibile per molte squadre di Serie C, considerando anche il suo gol nell’ultima partita. Un giocatore che gola a diverse squadre in chiave mercato, anche per la Serie B.

AREZZO ANCONA, LE QUOTE

Passiamo in ultima battuta le quote della diretta di Arezzo Ancona grazie al sito di Sisal: il segno 1 è stato quotato a 2,2 mentre il suo corrispettivo è a 2. Il pareggio invece è stato fissato a 3.











© RIPRODUZIONE RISERVATA