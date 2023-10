DIRETTA AREZZO CESENA/ Video streaming tv: meglio i toscani nel testa a testa (Serie C, 9 ottobre 2023)

DIRETTA AREZZO CESENA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Arezzo Cesena vede due formazioni che si sono affrontate ben 18 volte in passato tra il 2001 e il 2021. Nel corso di questi vent’anni sono 10 le vittorie di stampo bianconero; 5 i successi dell’Arezzo mentre tre quelli di parità. Il primo scontro del 2021 ha visto la vittoria dell’Arezzo con il risultato di 1-3; gara di ritorno, giocata sempre nel 2001, ha evidenziato un altro successo per 3-1 per la formazione granata. La prima vittoria del Cesena è di 3-0. Tra il 2002 e il 2004 il Cesena non perde nessuno scontro con l’Arezzo portando a sé quattro vittorie.

DIRETTA/ Cesena Rimini (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (Serie C, 1 ottobre 2023)

Nel 2005 l’Arezzo ottiene il successo contro il Cesena allo stadio Dino Manuzzi con il risultato di 0-1. Nel 2007 i granata si ripetono ancora ottenendo un’importante vittoria con il risultato di 3-0. Negli ultimi tre scontri, giocati tra il 2016 e il 2021, è il Cesena di uscire sempre vincitore dal campo rispettivamente con i risultati di 2-0; 0-2 e 3-1. L’ultima sfida, terminata con il risultato di 3-1, ha evidenziato le reti per il Cesena da parte di Sorrentino, Bortolussi e Petermann. (Marco Genduso)

Diretta/ Arezzo Pontedera (risultato finale 1-1): autogol di Chiosa! (Serie C, 30 settembre 2023)

AREZZO CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Arezzo Cesena sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Arezzo Cesena in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

AREZZO CESENA: ROMAGNOLI VERSO LA VETTA!

Arezzo Cesena, in diretta alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 9 ottobre 2023, si gioca come uno dei numerosi posticipi per la settima giornata del girone B di Serie C, che deve quindi ancora dirci molto. Per presentare la diretta di Arezzo Cesena possiamo innanzitutto dare uno sguardo alla classifica, che ci indica come i padroni di casa toscani siano alla ricerca di un risultato di prestigio per lanciare il loro cammino, finora senza infamia e senza lode con 8 punti all’attivo, l’ultimo dei quali ottenuto con un pareggio nel derby con il Pontedera della scorsa giornata.

Video/ Cesena Spal (3-1) gol e highlights: Shpendi da urlo, la chiude Corazza (27 settembre 2023)

Discorso diverso per il Cesena, che arriva dal successo 5-2 nel derby romagnolo con il Rimini e da un altro bel successo contro la Spal e vanta ben 15 punti in classifica fino a questo momento, per cui nel mirino degli ospiti c’è il secondo posto, per lanciarsi all’inseguimento della capolista Torres, che è stata perfetta fino a questo momento. Una vittoria consentirebbe al Cesena di riportarsi a -3 e rafforzare la propria candidatura per la promozione diretta: il cammino è ancora lunghissimo, ma ci aspettiamo notizie importanti dall’esito della diretta di Arezzo Cesena…

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO CESENA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Arezzo Cesena. Mister Paolo Indiani potrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Trombini in porta; la difesa a quattro con Renzi, Masetti, Chiosa e Coccia; a centrocampo il trio formato da Settembrini, Eklu e Bianchi; infine, Pattarello, Gucci e Gandini potrebbero trovare spazio nel tridente d’attacco dell’Arezzo.

La risposta del Cesena e del suo allenatore Domenico Toscano potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-1-2 e con questi possibili undici titolari: il portiere Pisseri protetto dalla retroguardia a tre formata da Ciofi, Prestia e Silvestri; a centrocampo il quartetto composto da Pierozzi, Varone, De Rose e Donnarumma; infine, nel reparto offensivo del Cesena ecco il trequartista Berti alle spalle dei due attaccanti Corazza e Shpendi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Arezzo Cesena in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti del Cesena e il segno 2 è quotato a 1,57, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 1 qualora stasera vincesse l’Arezzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA