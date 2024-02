DIRETTA/ Arezzo Entella (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (4 febbraio 2024)

DIRETTA AREZZO ENTELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme qualche dato statistico sulla diretta di Arezzo Entella prima che l’arbitro fischi il calcio di inizio: l’Arezzo mostra una buona capacità nel segnare durante la prima metà della partita, con il 36% dei suoi gol realizzati negli ultimi dieci minuti del primo tempo. Spostandoci sugli ospiti, la Virtus Entella ha dimostrato una notevole solidità negli ultimi incontri: la squadra non ha subito sconfitte nelle ultime 5 partite, indicando una buona solidità e capacità di ottenere risultati positivi in serie.

In particolare, gli ospiti hanno mostrato delle ottime performance nelle partite in trasferta, non perdendo in nessuna delle ultime 4 partite lontano dal proprio stadio. Non una bella notizia per i padroni di casa! È interessante poi notare che la Virtus Entella realizza il 21% dei suoi gol nei primi 15 minuti di gioco. Che sia dunque una partita già vinta in partenza? Noi non lo sappiamo ma sappiamo invece le formazioni ufficiali, entriamo nel vivo di Arezzo Entella! (agg. Gianmarco Mannara)

AREZZO ENTELLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Arezzo Entella sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Arezzo Entella sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

AREZZO ENTELLA, LIGURI A GONFIE VELE

La diretta Arezzo Entella, in programma domenica 4 febbraio alle ore 18:30, racconta della 24esima giornata di Serie C Girone B. I granata arrivano da due sconfitte consecutive, la prima per 2-1 in casa col Pescara mentre la seconda in trasferta per 1-0 con l’Arezzo. L’ultima vittoria risale al 14 gennaio con un 3-2 alla Carrarese fuori casa.

L’Entella non perde da cinque giornate consecutive avendo chiuso e iniziato l’anno allo stesso modo ovvero vincendo 1-0, rispettivamente contro la Recanatese e l’Ancona entrambe in trasferta. Con il Pineto, così come contro il Sestri Levante è arrivato un 0-0 mentre nell’ultimo turno di campionato i liguri hanno pareggiato con la Vis Pesaro 1-1.

AREZZO ENTELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Arezzo Entella vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Trombini, retroguardia composta da Donati, Chiosa, Risaliti e Montini. In mediana spazio a Bianchi e Eklu con Catanese, Guccione e Settembrini a supporto di Gucci.

L’Entella replica con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali De Lucia, difesa a tre con Bonini, Portanova e Menzi. Agiranno come esterni Zappella e Di Mario mentre a centrocampo ci saranno Lipani, Corbari e Petermann. La coppia offensivo scelta per questa sfida dai liguri sarà Tomaselli-Montevago.

AREZZO ENTELLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Arezzo Entella danno favorita la squadra ospite a 2.40. Secondo bwin, l’1 fisso sta a 2.80 mentre il pareggio a 2.95.

L’Over 2.5 sembra poco probabile considerando la quota di 2.50 rispetto all’1.45 dell’Under. Anche il Gol è abbastanza alto, precisamente a 2.05, mentre il No Gol a 1.68.

