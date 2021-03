Diretta/ Arezzo Fermana, streaming video e tv. Toscani in affanno (Serie C)

DIRETTA AREZZO FERMANA: TOSCANI IN DIFFICOLTA’

Arezzo Fermana, in diretta sabato 13 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Città di Arezzo, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Toscani sempre in affanno, l’ultima sconfitta di misura subita sul campo della Sambenedettese ha lasciato l’Arezzo ancora all’ultimo posto a -3 dal Ravenna. Dopo l’arrivo di Roberto Stellone in panchina la squadra ha provato a reagire per provare a giocarsi la salvezza almeno ai play off, ma la situazione resta complicata e la Fermana non sembra un cliente facile al quale chiedere strada e punti. I marchigiani hanno pareggiato nell’ultima trasferta di Fano ma stanno vivendo un momento di ritrovata solidità e continuità di rendimento, con 5 risultati utili consecutivi (con sistematiche vittorie interne e pareggi esterni) che hanno portato la squadra allenata da Giovanni Cornacchini a +8 dalla zona play out, con la definitiva tranquillità in classifica non molto lontana dall’essere conquistata, centrando così in pieno quello che era l’obiettivo stagionale di partenza.

DIRETTA AREZZO FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arezzo Fermana è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO FERMANA

Le probabili formazioni della sfida tra Arezzo e Fermana allo stadio Città di Arezzo. I padroni di casa allenati da Roberto Stellone scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Sala; Cherubin, Sbraga, Pinna; Ventola, Luciani, Altobelli, Serrotti, Di Grazia; Cerci, Carletti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giovanni Cornacchini con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Ginestra Mosti, Bonetto, Scrosta, Sperotto; Neglia, Grossi, Urbinati, Mordini; D’Anna, Cognigni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Arezzo e Fermana, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.35 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.15 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.00 volte la posta scommessa.

