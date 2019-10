Diretta Arezzo Giana Erminio/ Streaming video tv: scontro salvezza (Serie C)

Arezzo Giana Erminio, diretta dall’arbitro Giuseppe Collu, è la partita in programma oggi domenica 27 ottobre 2019, valida per la 12^ giornata di Serie C, girone A: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Sarà quindi oggi pomeriggio una sfida interessante, che vede contrapposte due squadre di medio-bassa classifica. La partita non è comunque da sottovalutare, perché sia l’Arezzo che il Giana Erminio sono a caccia di punti importanti. Ricordiamo infatti che i toscani sono fermi appena alla quindicesima piazza in classifica, con 11 punti. La sensazione è che, dopo l’ennesimo pareggio con la Pro Vercelli, gli aretini vogliano dare un segnale tra le mura domestiche e allontanarsi dalla parte bassa della classifica. Di contro però ci sarà la Giana, insoddisfatta dal pareggio nello scontro diretto con la Pergolettese: inutile ribadire che la squadra ha bisogno di punti importanti per rimanere viva nella lotta salvezza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arezzo Giana Erminio non sarà disponibile sui canali tradizionali della televisione, ma sappiamo che le partite di Serie C sono trasmesse dall’emittente elevensports.it. Sarà dunque qui che potrete seguire anche la sfida di oggi con il solito sistema della diretta streaming video, e dovrete fornivi di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone; ricordiamo che è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al portale, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento ad un prezzo fissato.

DIRETTA AREZZO GIANA ERMINIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta di oggi l’Arezzo dovrebbe scendere in campo con questo probabile schieramento: Pissardo; Borghini, Ceccarelli, Baldan, Corrado; Belloni, Foglia, Volpicelli, Rolando; Cutolo, Gori. L’undici schierato da Di Donato non è ufficiale e potrebbe proporre qualche cambio dell’ultimo minuto, influenzato dal turn over di mercoledì scorso. Da tenere d’occhio il giovane Gori, classe 1999, in prestito dalla Fiorentina. E’ un giocatore vecchio stampo, forte fisicamente e col fiuto del goal. Ritrovata la condizione anche per Ciccarelli, difensore bravo negli anticipi e sulle palle alte. In ottima forma anche Belloni, anima e cuore della squadra, che fornisce sempre spunti davvero interessanti. Di contro però risponderà la Giana Erminio, che punta molto sulle prestazioni di Madonna, difensore arrivato dal Padova, già una certezza in difesa. Piace anche Perna, un attaccante di fisico e sostanza, dotato di buona esperienza. Probabile un ballottaggio in attacco: Cortesi, a segno contro la Pergolettese, potrebbe partire da titolare. Dal punto di vista tattico segnaliamo che l’Arezzo dovrebbe riproporre il 4-4-2, già visto mercoledì con la Pro Vercelli. Mister Di Donato ha infatti proposto il più classico dei moduli, che nelle scorse giornate si è confermato un buon assetto tattico. Gli aretini stanno lavorando per migliorare il giro palla, perché creano troppe poche occasioni goal. Da rivedere qualcosa a centrocampo, soprattutto per ritrovare i 3 punti che ormai mancano dal 29 settembre (3-1 contro la Pro Patria). La Giana Erminio dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1. Anche questo modulo non è ufficiale e potrebbe essere oggetto di qualche modifica in settimana. Albè sta cercando di fare affidamento sulla stessa rosa, di cui vuole perfezionare i meccanismi. La squadra viene da due pareggi consecutivi con Pistoiese e Pergolettese, ma soffre troppo in fase difensiva (è la peggior difesa di tutto il campionato, con 22 goal subiti). Inutile dire che la lotta per rimanere in C si fa sempre più viva, giornata dopo giornata, ed è fondamentale riuscire a portare a casa un risultato positivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Il portale snai non esita a concedere ai toscani il favore del suo pronostico: nell’1×2 il successo dell’Arezzo è stato dato a 1.95, contro il più elevato 3.85 assegnato alla Giana Erminio, mentre il pari vale 3.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA